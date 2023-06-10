Валентина Летяк, редакторка стрічки
Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
На Київщині поблизу села Чупира Білоцерківського районі на трасі Київ-Одеса 10 червня сталася масштабна аварія за участі мікроавтобуса Renault та легковика Hyundai.
Внаслідок зіткнення двоє людей (чоловік та жінка), які знаходилися в мінівені, загинули на місці, ще п’ятьох травмовано, зокрема двох дітей, повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
За його словами, одна дитина наразі в реанімації у тяжкому стані.
В Hyundai також троє потерпілих, усіх госпіталізовано до лікарень.
Причини зіткнення транспортних засобів у поліції не уточнюють.
Фото: Андрій Нєбитов
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