Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти

На Київщині поблизу села Чупира Білоцерківського районі на трасі Київ-Одеса 10 червня сталася масштабна аварія за участі мікроавтобуса Renault та легковика Hyundai.

Внаслідок зіткнення двоє людей (чоловік та жінка), які знаходилися в мінівені, загинули на місці, ще п’ятьох травмовано, зокрема двох дітей, повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, одна дитина наразі в реанімації у тяжкому стані.

В Hyundai також троє потерпілих, усіх госпіталізовано до лікарень.

Причини зіткнення транспортних засобів у поліції не уточнюють.

Фото: Андрій Нєбитов

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