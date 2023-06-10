Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Происшествия Срочно
Срочно
Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью Россия атаковала военный аэродром в Миргороде на Полтавщине

Іскандер-М
Фото: Getty Images

Ночью 10 июня российские военные ракетами и дронами атаковали военный аэродром в Миргороде Полтавской области. Там есть повреждения.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Во время атаки на аэродром враг применил баллистические и крылатые ракеты типа Искандер, а также ударные дроны иранского производства. Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в аэропорту.

В результате работы противовоздушной обороны после падения обломков повреждены восемь частных зданий и четыре автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 472-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Миргород, Полтавская область, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В нескольких секторах на востоке и юге ВСУ провели значительные операции — разведка Британии
Бої на фронті
Каховское водохранилище за сутки обмелело еще почти на 1,5 м — Укргидроэнерго
Каховська ГЕС
Оккупанты утром обстреляли Херсон — ранены волонтеры
Ночью Россия атаковала военный аэродром в Миргороде на Полтавщине
В Харьковской области из-за обстрелов погиб 29-летний мужчина, еще четверо получили ранения
Харківська область ракетна атака
Российские военные знали о теракте на Каховской ГЭС: блогер Талипов “сдал” планы оккупантов
Каховська ГЕС
Видео
Подрыв ГЭС: Маляр заявила, что РФ продвигает свои нарративы через проплаченные статьи в СМИ

Появление в западных СМИ фейков о якобы подрыве Каховской ГЭС со стороны ВСУ – это обычная тактика РФ, сообщила Анна Маляр.

Мария Степанюк, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (09.06.2023)
Ночью Россия атаковала военный аэродром в Миргороде на Полтавщине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (09.06.2023)
Ночью Россия атаковала военный аэродром в Миргороде на Полтавщине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (09.06.2023)
Ночью Россия атаковала военный аэродром в Миргороде на Полтавщине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (09.06.2023)
Ночью Россия атаковала военный аэродром в Миргороде на Полтавщине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь