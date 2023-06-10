Ночью Россия атаковала военный аэродром в Миргороде на Полтавщине

Ночью 10 июня российские военные ракетами и дронами атаковали военный аэродром в Миргороде Полтавской области. Там есть повреждения.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Во время атаки на аэродром враг применил баллистические и крылатые ракеты типа Искандер, а также ударные дроны иранского производства. Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в аэропорту.

В результате работы противовоздушной обороны после падения обломков повреждены восемь частных зданий и четыре автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 472-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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