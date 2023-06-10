Взрывы в Одессе и пакет помощи в $2,1 млрд от США: 472-й день войны

10 июня, 0:19

В Херсоне оккупанты обстреляли спасателей во время эвакуации людей

9 июня в Херсоне во время эвакуации жителей с подтопленной территории, оккупанты в очередной раз обстреляли спасателей, которые вывозили людей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.