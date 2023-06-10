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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Взрывы в Одессе и пакет помощи в $2,1 млрд от США: 472-й день войны

Взрывы в Одессе и пакет помощи в $2,1 млрд от США: 472-й день войны
10 июня, 0:19

В Херсоне оккупанты обстреляли спасателей во время эвакуации людей

9 июня в Херсоне во время эвакуации жителей с подтопленной территории, оккупанты в очередной раз обстреляли спасателей, которые вывозили людей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

— В результате этого обстрела была повреждена техника, с помощью которой наши ребята спасали тех, кто не мог самостоятельно выбраться из ловушки, которую устроили россияне, — говорится в сообщении.

10 июня, 0:15

На Одесчине и Николаевщине работает ПВО

В небе над Одесской и Николаевской областями идет боевая работа.

Об этом сообщает ОК Юг.

В Одесской области остается угроза шахедов.

9 июня, 23:58

В Одессе раздались взрывы

В Одессе раздалась серия взрывов. Сообщается о работе ПВО.

Война в Украине, Російська агресія
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Появление в западных СМИ фейков о якобы подрыве Каховской ГЭС со стороны ВСУ – это обычная тактика РФ, сообщила Анна Маляр.

Мария Степанюк, Яна Брензей
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