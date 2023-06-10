Малиновская Ангелина, редактор ленты
Взрывы в Одессе и пакет помощи в $2,1 млрд от США: 472-й день войны
10 июня, 0:19
В Херсоне оккупанты обстреляли спасателей во время эвакуации людей
9 июня в Херсоне во время эвакуации жителей с подтопленной территории, оккупанты в очередной раз обстреляли спасателей, которые вывозили людей.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
— В результате этого обстрела была повреждена техника, с помощью которой наши ребята спасали тех, кто не мог самостоятельно выбраться из ловушки, которую устроили россияне, — говорится в сообщении.
10 июня, 0:15
На Одесчине и Николаевщине работает ПВО
В небе над Одесской и Николаевской областями идет боевая работа.
Об этом сообщает ОК Юг.
В Одесской области остается угроза шахедов.
9 июня, 23:58
В Одессе раздались взрывы
В Одессе раздалась серия взрывов. Сообщается о работе ПВО.
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