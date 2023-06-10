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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі Росія атакувала військовий аеродром у Миргороді на Полтавщині

Іскандер-М
Фото: Getty Images

Вночі 10 червня російські військові ракетами і дронами атакували військовий аеродром у Миргороді Полтавської області. Там є пошкодження.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Під час атаки на аеродром ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу Іскандер, а також ударні дрони іранського виробництва. Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв.

Бійці ДСНС локалізували пожежу на летовищі.

В результаті роботи протиповітряної оборони після падіння уламків пошкоджено вісім приватних будівель та чотири автівки. Загиблих і постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 472-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Миргород, Полтавська область, Ракетні удари Росії
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