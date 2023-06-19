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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Днепропетровщине СБУ задержала агента РФ, который планировал диверсию на железной дороге

На Днепропетровщине СБУ задержала агента РФ, который планировал диверсию на железной дороге
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности в ходе многоэтапной спецоперации в прифронтовых районах Днепропетровской области разоблачила еще одного агента главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), который готовил диверсию на железной дороге.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Им оказался работник местной станции Укрзализныци. В начале этого года мужчину завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

– Предатель собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, которая задействована в контрнаступательных операциях украинских войск, – говорится в сообщении.

Кроме того, вражеский агент фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, через которые идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов Сил обороны.

На Днепропетровщине СБУ задержала агента РФ, который планировал диверсию на железной дороге
Фото: СБУ
На Днепропетровщине СБУ задержала агента РФ, который планировал диверсию на железной дороге
Фото: СБУ
На Днепропетровщине СБУ задержала агента РФ, который планировал диверсию на железной дороге
Фото: СБУ
На Днепропетровщине СБУ задержала агента РФ, который планировал диверсию на железной дороге
Фото: СБУ
На Днепропетровщине СБУ задержала агента РФ, который планировал диверсию на железной дороге
Фото: СБУ
На Днепропетровщине СБУ задержала агента РФ, который планировал диверсию на железной дороге
На Днепропетровщине СБУ задержала агента РФ, который планировал диверсию на железной дороге
На Днепропетровщине СБУ задержала агента РФ, который планировал диверсию на железной дороге
На Днепропетровщине СБУ задержала агента РФ, который планировал диверсию на железной дороге
На Днепропетровщине СБУ задержала агента РФ, который планировал диверсию на железной дороге

Для выполнения задач агрессора он подробно снимал объекты на камеру собственного мобильного телефона во время рабочих выездов поездом.

Разведывательная информация нужна была оккупантам для проведения воздушных ударов по региону.

Также российские захватчики рассматривали “вариант диверсии” на объектах Укрзализныци с участием завербованного агента.

Таким образом агрессор планировал сорвать поставки топлива, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружено:

  • гранаты Ф-1 и РГД-5;
  • карабин;
  • большое количество патронов к стрелковому оружию;
  • дымовые шашки.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям УКУ:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Сейчас он находится под стражей. Предателю грозит пожизненное заключение.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, ГРУ, Днепропетровская область, СБУ
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