Двое псевдожурналистов из Одессы снимали фейковые сюжеты для росТВ – СБУ объявила подозрение

СБУ объявила подозрение двум одесситам, которые по заказу российских пропагандистских телеканалов снимали фейковые сюжеты.

Один из них — бывший оператор Одесского государственного телевидения, который после полномасштабного вторжения сотрудничал с российским телеканалом РЕН-ТВ.

В частности, он согласился снять постановочный видеоролик о ходе мобилизации в Украине. Своему знакомому одессит заплатил 8 тыс. грн за роль “военкома” местного центра комплектования.

Фейковый сюжет, в котором так называемый военком рассказывает, что вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации, показали более 20 российских телеканалов. Экспертиза этого видео подтвердила факты преступных действий.

Кроме того, СБУ проверяет причастность оператора к съемке нескольких заказных сюжетов о событиях, связанных с Киево-Печерской лаврой.

Во время обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, компьютеры, оборудование для проведения профессиональной видеосъемки и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности, а также черновые записи и актерский реквизит: военную форму и средства гримирования.

Обоим объявлено подозрение по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Коллаборационная деятельность). Наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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