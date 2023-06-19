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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Дніпропетровщині СБУ затримала агента РФ, який планував диверсію на залізниці

На Дніпропетровщині СБУ затримала агента РФ, який планував диверсію на залізниці
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки у ході багатоетапної спецоперації у прифронтових районах Дніпропетровської області викрила ще одного агента головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), який готував диверсію на залізниці. 

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

Ним виявився працівник місцевої станції Укрзалізниці. На початку цього року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.

– Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка залучена у контрнаступальних операціях українських військ, – йдеться у повідомленні. 

Крім того, ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони.

На Дніпропетровщині СБУ затримала агента РФ, який планував диверсію на залізниці
Фото: СБУ
На Дніпропетровщині СБУ затримала агента РФ, який планував диверсію на залізниці
Фото: СБУ
На Дніпропетровщині СБУ затримала агента РФ, який планував диверсію на залізниці
Фото: СБУ
На Дніпропетровщині СБУ затримала агента РФ, який планував диверсію на залізниці
Фото: СБУ
На Дніпропетровщині СБУ затримала агента РФ, який планував диверсію на залізниці
Фото: СБУ
На Дніпропетровщині СБУ затримала агента РФ, який планував диверсію на залізниці
На Дніпропетровщині СБУ затримала агента РФ, який планував диверсію на залізниці
На Дніпропетровщині СБУ затримала агента РФ, який планував диверсію на залізниці
На Дніпропетровщині СБУ затримала агента РФ, який планував диверсію на залізниці
На Дніпропетровщині СБУ затримала агента РФ, який планував диверсію на залізниці

Для виконання завдань агресора він детально знімав об’єкти на камеру власного мобільного телефону під час робочих виїздів потягом.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону.

Також російські загарбники розглядали “варіант диверсії” на об’єктах Укрзалізниці за участі завербованого агента.

Таким чином агресор планував зірвати постачання пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено:

  • гранати Ф-1 та РГД-5;
  • карабін;
  • велику кількість набоїв до стрілецької зброї;
  • димові шашки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями ККУ:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі він перебуває під вартою. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, ГРУ, Дніпропетровська область, СБУ
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