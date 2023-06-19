Ночная атака на Одесскую область: все четыре Калибра уничтожены на подлете к побережью

Ночью 19 июня российские войска атаковали Одесскую область из акватории Черного моря.

Для обстрела россияне применили ракеты Калибр с подводной лодки.

– Силы противовоздушной обороны отработали на отлично. Все четыре ракеты, направленные на область, были уничтожены на подлете к побережью, – сообщила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Попаданий, отмечает Наталья Гуменюк, не допущено.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 481-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.