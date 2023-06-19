Татьяна Забожко, редактор ленты
Ночная атака на Одесскую область: все четыре Калибра уничтожены на подлете к побережью
Ночью 19 июня российские войска атаковали Одесскую область из акватории Черного моря.
Для обстрела россияне применили ракеты Калибр с подводной лодки.
– Силы противовоздушной обороны отработали на отлично. Все четыре ракеты, направленные на область, были уничтожены на подлете к побережью, – сообщила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Попаданий, отмечает Наталья Гуменюк, не допущено.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 481-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Минобороны России
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