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Валентина Чорна, редактор ленты

Обстрел Сумщины и ядерный шантаж оккупантов на ЗАЭС: 481-й день войны

Обстрел Сумщины и ядерный шантаж оккупантов на ЗАЭС: 481-й день войны
19 июня, 0:00

Израиль планирует продать танки Merkava двум странам Европы

Министерство обороны Израиля ведет переговоры о продаже танков Merkava двум странам Восточной Европы.

Об этом сообщает израильское издание Walla со ссылкой на собственные источники.

По словам польского военного эксперта, танки предназначаются для Польши и Украины.

Война в Украине, Російська агресія
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