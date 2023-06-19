Обстрел Сумщины и ядерный шантаж оккупантов на ЗАЭС: 481-й день войны

Валентина Чорна, редактор ленты
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19 июня, 0:00
Израиль планирует продать танки Merkava двум странам Европы
Министерство обороны Израиля ведет переговоры о продаже танков Merkava двум странам Восточной Европы.
Об этом сообщает израильское издание Walla со ссылкой на собственные источники.
По словам польского военного эксперта, танки предназначаются для Польши и Украины.
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