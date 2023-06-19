Обстрел Сумщины и ядерный шантаж оккупантов на ЗАЭС: 481-й день войны

19 июня, 0:00

Израиль планирует продать танки Merkava двум странам Европы

Министерство обороны Израиля ведет переговоры о продаже танков Merkava двум странам Восточной Европы.

Об этом сообщает израильское издание Walla со ссылкой на собственные источники.

По словам польского военного эксперта, танки предназначаются для Польши и Украины.