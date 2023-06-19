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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нічна атака на Одещину: усі чотири Калібри знищені на підльоті до узбережжя

Підводний човен РФ Великий Новгород з Калібрами

Уночі 19 червня російські війська атакували Одещину з акваторії Чорного моря.

Для обстрілу росіяни застосували ракети Калібр із підводного човна.

– Сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно. Усі чотири ракети, які було спрямовано на область, були знищені на підльоті до узбережжя, – повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Влучань, зауважує Гуменюк, не допущено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 481-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Міноборони Росії

Одеська область, Ракетні удари Росії
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