Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Нічна атака на Одещину: усі чотири Калібри знищені на підльоті до узбережжя
Уночі 19 червня російські війська атакували Одещину з акваторії Чорного моря.
Для обстрілу росіяни застосували ракети Калібр із підводного човна.
– Сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно. Усі чотири ракети, які було спрямовано на область, були знищені на підльоті до узбережжя, – повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Влучань, зауважує Гуменюк, не допущено.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 481-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Міноборони Росії
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