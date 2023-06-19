Под Одессой сотрудник военкомата открыл стрельбу во время вручения повестки

В городе Рени Одесской области утром 18 июня произошла стрельба на местном рынке. Предварительно, во время вручения повестки между двумя представителями районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и местным жителем возник конфликт.

По данным полиции, во время словесной перепалки один из работников военкомата достал стартовый пистолет и выстрелил вверх.

По факту стрельбы начато уголовное производство по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины — то есть хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас полиция допрашивает всех участников инцидента.

Оружие, патроны к нему и стреляную гильзу изъяли для проведения экспертизы.

Источник : Нацполиция

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