Під Одесою співробітник військкомату відкрив стрілянину під час вручення повістки

У місті Рені Одеської області вранці 18 червня сталася стрілянина на місцевому ринку. Попередньо, під час вручення повістки між двома представниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та місцевим жителем виник конфлікт.

За даними поліції, під час словесної перепалки один із працівників військкомату дістав стартовий пістолет і вистрілив вгору.

За фактом стрілянини розпочали кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України – тобто хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для завдання тілесних ушкоджень.

Покарання за цією статтею – позбавленням волі на термін від трьох до семи років.

Зараз поліція проводить допити усіх учасників інциденту.

Зброю, набої до неї та стріляну гільзу вилучили для проведення експертизи.

Джерело : Нацполіція

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