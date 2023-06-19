Татьяна Забожко, редактор ленты
После одного из прилетов начался пожар: в Херсоне дважды за ночь раздавались взрывы
В Херсоне дважды ночью 19 июня раздавались взрывы.
О том, что город находится под обстрелом, сразу после полуночи сообщал глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Мощные взрывы повторились и в половине четвертого утра.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 481-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео