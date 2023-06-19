После одного из прилетов начался пожар: в Херсоне дважды за ночь раздавались взрывы

В Херсоне дважды ночью 19 июня раздавались взрывы.

О том, что город находится под обстрелом, сразу после полуночи сообщал глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Мощные взрывы повторились и в половине четвертого утра.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 481-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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