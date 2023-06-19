Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Після одного з прильотів почалася пожежа: у Херсоні двічі за ніч лунали вибухи
У Херсоні двічі протягом ночі 19 червня лунали вибухи.
Про те, що місто перебуває під обстрілом, відразу після опівночі повідомляв голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Потужні вибухи повторились і о пів на четверту ранку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 481-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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