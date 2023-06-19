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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ракеты летели из оккупированного Токмака: в Запорожье ночью было громко

Вибух
Фото: Depositphotos

Ночью 19 июня в Запорожье раздавались взрывы.

О громких звуках жители областного центра сообщали в 02:46.

Всего за несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали, что армия РФ запустила ракеты из района временно оккупированного Токмака Запорожской области.

В соседней Донецкой области в это время работал вражеский дрон-камикадзе Shahed.

О последствиях обстрела Украины Воздушные силы пока информации не предоставляли.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 481-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Запорожье, Запорожская область
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