Ракеты летели из оккупированного Токмака: в Запорожье ночью было громко

Ночью 19 июня в Запорожье раздавались взрывы.

О громких звуках жители областного центра сообщали в 02:46.

Всего за несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали, что армия РФ запустила ракеты из района временно оккупированного Токмака Запорожской области.

В соседней Донецкой области в это время работал вражеский дрон-камикадзе Shahed.

О последствиях обстрела Украины Воздушные силы пока информации не предоставляли.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 481-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.