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Ракеты летели из оккупированного Токмака: в Запорожье ночью было громко
Ночью 19 июня в Запорожье раздавались взрывы.
О громких звуках жители областного центра сообщали в 02:46.
Всего за несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали, что армия РФ запустила ракеты из района временно оккупированного Токмака Запорожской области.
В соседней Донецкой области в это время работал вражеский дрон-камикадзе Shahed.
О последствиях обстрела Украины Воздушные силы пока информации не предоставляли.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 481-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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