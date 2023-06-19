Ракети летіли з окупованого Токмака: у Запоріжжі серед ночі було гучно

Уночі 19 червня в Запоріжжі лунали вибухи.

Про гучні звуки жителі обласного центру повідомляли о 02:46.

Лише за кілька хвилин до цього Повітряні сили попереджали, що армія РФ запустила ракети з району тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

У сусідній Донецькій області в цей час працював ворожий дрон-камікадзе Shahed.

Про наслідки обстрілу України Повітряні сили поки що інформації не надавали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 481-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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