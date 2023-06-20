В Запорожье и пригороде прогремели взрывы во время тревоги

В Запорожье и пригороде прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбивают ударные дроны-камикадзе врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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