Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В Запорожье и пригороде прогремели взрывы во время тревоги
В Запорожье и пригороде прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбивают ударные дроны-камикадзе врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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