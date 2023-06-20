Продвижение на Юге, наступление РФ на Лиманском и Купянском направлениях: 482-й день войны

20 июня, 0:19

Резников обратился к россиянам

Любой ребенок сегодня в Украине знает, что главный враг — это россияне. Это самый ужасный поступок, который совершил Кремль.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, после полномасштабного вторжения РФ международно установленный порядок разрушен.