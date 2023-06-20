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Юлия Захарченко, редактор ленты

Продвижение на Юге, наступление РФ на Лиманском и Купянском направлениях: 482-й день войны

Ключевые события
00:46
В МИД объяснили, зачем РФ передала Венгрии украинских военных
00:19
Резников обратился к россиянам
00:02
У ВСУ нет потерянных позиций, только освобожденные — Зеленский
00:00
Экс-офицер британской разведки оценил видео с молчаливым Будановым
Продвижение на Юге, наступление РФ на Лиманском и Купянском направлениях: 482-й день войны
20 июня, 1:02

В Херсонской ОВА рассказали о жертвах и пропавших из-за подтопления на левобережье

Официально 11 человек погибли в результате подтопления во временно оккупированных Олешках, заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, реальное количество погибших в других населенных пунктах на левом берегу Херсонской области всего может быть значительно больше, поскольку РФ пытается скрыть факт массовой смерти жителей.

20 июня, 0:46

В МИД объяснили, зачем РФ передала Венгрии украинских военных

Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Украинские защитники оказались на территории Венгрии в результате тайной операции, которую официально реализовали Мальтийский орден, их представительство в Венгрии и РПЦ. Но мы знаем, что неофициально к ней были привлечены другие игроки, и не только из Венгрии, — сказал глава МИД.

20 июня, 0:19

Резников обратился к россиянам

Любой ребенок сегодня в Украине знает, что главный враг — это россияне. Это самый ужасный поступок, который совершил Кремль.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, после полномасштабного вторжения РФ международно установленный порядок разрушен.

20 июня, 0:02

У ВСУ нет потерянных позиций, только освобожденные — Зеленский

ВСУ продолжают освобождать украинские территории от российских оккупантов, у нас нет потерянных позиций на фронте.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил всех воинов, которые вовлечены в активные наступательные и оборонительные действия.

20 июня, 0:00

Экс-офицер британской разведки оценил видео с молчаливым Будановым

Видео с молчаливым руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым является информационно-психологической операцией Украины.

Об этом заявил бывший офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж. Как отметил эксперт, ролик вызвал много вопросов у украинцев и россиян.

Эта и другие информационно-психологические операции озадачивают оккупантов и подчеркивают важность тишины для успешного контрнаступления ВСУ.

Война в Украине
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РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба

Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

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