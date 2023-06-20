Продвижение на Юге, наступление РФ на Лиманском и Купянском направлениях: 482-й день войны
В Херсонской ОВА рассказали о жертвах и пропавших из-за подтопления на левобережье
Официально 11 человек погибли в результате подтопления во временно оккупированных Олешках, заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, реальное количество погибших в других населенных пунктах на левом берегу Херсонской области всего может быть значительно больше, поскольку РФ пытается скрыть факт массовой смерти жителей.
В МИД объяснили, зачем РФ передала Венгрии украинских военных
Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— Украинские защитники оказались на территории Венгрии в результате тайной операции, которую официально реализовали Мальтийский орден, их представительство в Венгрии и РПЦ. Но мы знаем, что неофициально к ней были привлечены другие игроки, и не только из Венгрии, — сказал глава МИД.
Резников обратился к россиянам
Любой ребенок сегодня в Украине знает, что главный враг — это россияне. Это самый ужасный поступок, который совершил Кремль.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, после полномасштабного вторжения РФ международно установленный порядок разрушен.
У ВСУ нет потерянных позиций, только освобожденные — Зеленский
ВСУ продолжают освобождать украинские территории от российских оккупантов, у нас нет потерянных позиций на фронте.
Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил всех воинов, которые вовлечены в активные наступательные и оборонительные действия.
Экс-офицер британской разведки оценил видео с молчаливым Будановым
Видео с молчаливым руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым является информационно-психологической операцией Украины.
Об этом заявил бывший офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж. Как отметил эксперт, ролик вызвал много вопросов у украинцев и россиян.
Эта и другие информационно-психологические операции озадачивают оккупантов и подчеркивают важность тишины для успешного контрнаступления ВСУ.