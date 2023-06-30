Дело на $50 тысяч: для нардепа Алексеева будут просить арест с залогом в 10 млн грн

Следствие будет просить суд избрать народному депутату Сергею Алексееву меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн грн.

Об этом заявил сегодня на брифинге, посвященном этому делу, и.о. заместителя директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко.

– Все собранные на сегодняшний день доказательства достаточно весомые, чтобы обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера альтернативы – залога в 10 млн грн, — отметил он.

Удовиченко добавил, что следователи и прокуроры действовали “исключительно в рамках уголовного процессуального закона”.

Заместитель генпрокурора Антон Войтенко уточнил, что ходатайство направлено в Лычаковский районный суд Львовской области.

Правоохранительные органы не озвучивают имя депутата. Однако, по данным СМИ, в частности агентства Интерфакс-Украина, речь идет о представителе Европейской солидарности Сергее Алексееве.

Офис генпрокурора и СБУ упоминали должность нардепа – глава подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Алексеев возглавляет подкомитет по деятельности органов правопорядка.

В Европейской солидарности также подтверждали факт обысков у Сергея Алексеева.

В чем подозревают нардепа

Уголовное производство было начато в апреле “по заявлению потерпевшего”.

Как отметил заместитель генпрокурора Антон Войтенко, народный избранник применял меры маскировки, что усложняло работу следствия.

Войтенко уточнил, что нардеп “осведомлен о формах и методах документирования такого вида преступлений, поскольку является заслуженным юристом Украины”.

По версии следствия, народный избранник за $50 тыс. пообещал иностранцу – гражданину Германии – помочь избежать экстрадиции.

Парламентарий планировал сделать это из-за связей в суде. В обмен на взятку он должен был добиться, чтобы суд отменил решение Государственной миграционной службы об отказе иностранцу в статусе беженца.

Заместитель главы Службы безопасности Сергей Наумюк сообщил, что первый разговор, во время которого нардеп предложил свои “услуги”, состоялся 1 июня. 17 июня он получил первую часть средств в размере $20 тыс.

На днях депутат сообщил иностранцу, что нужны еще средства для “решения вопроса в суде первой инстанции”. И вечером 29 июня СБУ, ГБР и прокуроры “разоблачили его с поличным во время получения второго транша — $30 тыс”.

Наумюк уточнил, что подозреваемый назначал иностранцу встречи неожиданно, в позднее время, ближе к комендантскому часу в элитных заведениях Киева и области для усложнения документирования преступления.

— Непосредственно получение денежных средств фигурант проводил в собственном домовладении, находящемся в элитном закрытом коттеджном городке под Киевом, — добавил представитель СБУ.

Наумюк подчеркнул, что по этому делу “нет политической составляющей”, а речь идет об уголовном правонарушении.

Во время брифинга были продемонстрированы видео- и аудио-документирование преступления.

Нардепу уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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