Справа на $50 тисяч: для нардепа Алєксєєва проситимуть арешт із заставою у 10 млн грн

Слідство проситиме суд обрати народному депутату Сергію Алєксєєву запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Про це заявив сьогодні на брифінгу, присвяченому цій справі, в.о. заступника директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко.

– Усі зібрані на сьогодні докази є досить вагомими, щоб звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру альтернативи – застави в 10 млн грн, – зазначив він.

Удовиченко додав, що слідчі та прокурори діяли “виключно в межах кримінального процесуального закону”.

Заступник генпрокурора Антон Войтенко уточнив, що клопотання направлено до Личаківського районного суду Львівської області.

Правоохоронні органи не озвучують імені депутата. Однак, за даними ЗМІ, зокрема агентства Інтерфакс-Україна, йдеться про представника Європейської солідарності Сергія Алєксєєва.

Офіс генпрокурора та СБУ згадували посаду нардепа – голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Алєксєєв очолює підкомітет з питань діяльності органів правопорядку.

У Європейській солідарності також підтверджували факт обшуків у Сергія Алєксєєва.

У чому підозрюють нардепа

Кримінальне провадження було розпочате у квітні “за заявою потерпілого”.

Як зазначив заступник генпрокурора Антон Войтенко, народний обранець застосовував заходи маскування, що ускладнювало роботу слідства.

Войтенко уточнив, що нардеп “обізнаний про форми та методи документування такого виду злочинів, оскільки є заслуженим юристом України”.

За версією слідства, народний обранець за $50 тис. пообіцяв іноземцю – громадянину Німеччини – допомогти уникнути екстрадиції.

Парламентар планував зробити це через зв’язки у суді. В обмін на хабар він мав добитися, щоб суд скасував рішення Державної міграційної служби про відмову іноземцю в статусі біженця.

Заступник глави Служби безпеки Сергій Наумюк повідомив, що перша розмова, під час якої нардеп запропонував свої “послуги”, відбулася 1 червня. 17 червня він отримав першу частину коштів у розмірі $20 тис.

Днями депутат повідомив іноземцю, що потрібні ще кошти для “вирішення питання в суді першої інстанції”. І ввечері 29 червня СБУ, ДБР та прокурори “викрили його на гарячому під час отримання другого траншу – $30 тис”.

Наумюк уточнив, що підозрюваний призначав іноземцю зустрічі несподівано, у пізній час, ближче до комендантської години в елітних закладах Києва та області для ускладнення документування злочину.

– Безпосередньо отримання грошових коштів фігурант проводив у власному домоволодінні, що розташоване в елітному закритому котеджному містечку під Києвом, – додав представник СБУ.

Наумюк наголосив, що в цій справі “немає політичної складової”, а йдеться про кримінальне правопорушення.

Під час брифінгу було продемонстровано відео та аудіо документування злочину.

Нардепу вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.