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Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

Судья Тандыр был пьян за рулем, когда сбил нацгвардейца — результаты судебно-психологической экспертизы

Судья Тандыр был пьян за рулем, когда сбил нацгвардейца — результаты судебно-психологической экспертизы
Фото: ГБР

Судебно-психологическая экспертиза показала, что судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр был пьян за рулем, когда сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко.

О результатах судебной экспертизы Фактам ICTV эксклюзивно сообщили в пресс-службе ГБР.

Там отметили, что судья Тандыр, имея специальные юридические знания и профессиональные навыки, принимал меры по сокрытию следов алкогольного опьянения и предотвращению установления количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях.

Однако следствие уже провело ряд экспертиз, а некоторые еще находятся на завершающей стадии.

— По полученным результатам мы можем констатировать, что факт пребывания судьи Тандыра в момент смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения является доказанным. В частности, это полностью подтверждается выводами судебно-психологической экспертизы, — сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие до сих пор ожидает результатов экспертизы на содержание алкоголя в крови.

Напомним, 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр совершил наезд на военнослужащего Нацгвардии Украины на одном из блокпостов в Киеве. От полученных травм нацгвардеец Вадим Бондаренко погиб на месте.

Вечером 26 мая судье объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения) и принудительно отобрали биологические образцы.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Через неделю после ДТП, 2 июня, ВСП временно отстранил Тандыра от совершения правосудия.

В суде Тандыр свою вину признавал лишь частично. Утверждал, что якобы не был пьян в момент ДТП и не употреблял алкоголь накануне.

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ГБР, ДТП, ДТП в Киеве, Суд
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