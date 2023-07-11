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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Прямував додому з лікування: українського військового з протезом зняли з рейсу до Варшави

Прямував додому з лікування: українського військового з протезом зняли з рейсу до Варшави
Фото: Depositphotos

Авіакомпанія Wizz Air зняла українського військового з протезом з рейсу з Тель-Авіва до Варшави.

Пасажири літака, який прямував до Польщі з Ізраїлю, поширили відповідний відеозапис у соціальних мережах.

– Цей чоловік не зміг сісти на своє місце через протез. Він говорив, що втратив ногу на війні та приїхав на лікування, що летить додому в Україну до своїх близьких. Усе, що йому відповідали: ми намагаємося розв’язати цю проблему/що ви приймали?

Чоловік простояв півтори години в кутку цього літака, йому навіть стільця не дали… Через півтори години він упав, розбив руки. Йому не дали сісти, сказали, що він неадекватний. Зрештою його вигнали з рейсу, – йдеться в повідомленні.

В авіакомпанії Wizz Air публічно попросили вибачення та заявили, що їхні працівники вимушені відмовити у посадці, якщо пасажир “має захворювання, які можуть поставити його життя під загрозу під час польоту”.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що готові розібратися в ситуації та попросили ветерана вийти на зв’язок із МЗС або посольством України в Ізраїлі.

– Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном – безумовний пріоритет, – наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Війна в Україні, Варшава, Літаки, МЗС України, Тель-Авів, українські військові
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