Во Львове мужчина и работники ТЦК подрались во время вручения повестки

В среду во Львове произошел конфликт между мужчиной и работниками территориального центра комплектования (ТЦК).

Об этом сообщают в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Госпитальной. Причина — вручение мужчине повестки.

На видео видно, как к мужчине подошли трое военных — они с ним разговаривали спокойно. Мужчина говорил по телефону, нервничал и не проявлял желания общаться с работниками территориального центра комплектования. Он проигнорировал военных и пытался уйти.

Один из военных попытался остановить мужчину, коснувшись его рюкзака. Это вызвало агрессию у последнего и он начал кричать на военных. Один из работников ТЦК в ответ достал газовый баллон и прыснул в лицо мужчины.

Это еще больше разгневало мужчину — он начал сильнее кричать и нецензурно оскорблять работников ТЦК. В какой-то момент один из военных дал пощечину мужчине, тот в ответ пытался ударить военного. Далее другой военный сзади подбежал к мужчине и пытался удержать.

Завязалась драка, мужчину скрутили.

Стоит заметить, что у свидетелей мнения об инциденте разделились: кто-то говорит, что военные первые начали и не имеют права так вести себя с гражданами, а кто-то отмечает, что мужчина недостойно себя повел — унизительно общался с военными и специально оскорблял.

Во Львовском областном территориальном центре комплектования отметили, что видели видео. Сейчас устанавливают обстоятельства, которые привели к такому конфликту.

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