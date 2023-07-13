Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки

У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки

У середу у Львові стався конфлікт між чоловіком та працівниками територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це повідомляють у соцмережах.

Інцидент стався на вулиці Шпитальній. Причина – вручення чоловіку повістки.

На відео видно, як до чоловіка підійшли троє військових – вони з ним розмовляли спокійно. Чоловік говорив телефоном, нервував та не виявляв бажання спілкуватися з працівниками територіального центру комплектування. Він проігнорував військових та намагався піти геть.

Один із військових спробував зупинити чоловіка, торкнувшись його рюкзака. Це викликало агресію в останнього і він почав кричати на військових. Один із працівників ТЦК у відповідь дістав газовий балон та приснув в обличчя чоловіка.

Читайте також
Військкоми вдерлися в будинок: чи мають вони на це право та що потрібно робити – пояснює юрист
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки

Це ще більше розгнівало чоловіка – він почав дужче кричати та нецензурно ображати працівників ТЦК. В якийсь момент один із військових дав ляпаса чоловіку, той у відповідь намагався вдарити військового. Далі інший військовий ззаду підбіг до чоловіка та намагався утримати.

Зав’язалася бійка, чоловіка скрутили.

Варто зауважити, що у свідків думки про інцидент розділилися: хтось каже, що військові перші почали і не мають права так поводитися з громадянами, а хтось наголошує, що чоловік негідно себе повів, адже принизливо спілкувався з військовими та спеціально ображав.

У Львівському обласному територіальному центрі комплектування наголосили, що бачили відео. Зараз встановлюють обставини, що призвели до такого конфлікту.

Львів, мобілізація
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Загальна мобілізація 2023: які є види повісток та де їх можуть вручити
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки
Якщо не служив в армії: чи можуть чоловіків мобілізувати до 25 років
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки
До якого віку можуть мобілізувати в Україні – пояснює адвокат
Військові ЗСУ
Мобілізація студентів 2023 в Україні: кого можуть призвати до армії
Мобілізація
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (12.07.2023)
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (12.07.2023)
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (12.07.2023)
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (12.07.2023)
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь