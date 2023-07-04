Военкомы ворвались в дом: имеют ли они на это право и что нужно делать – объясняет юрист

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины призывного возраста, которые годны к военной службе, могут получить повестки.

Однако недавно сеть всколыхнуло видео, на котором работники ТЦК зашли в дом жителя города Деражня, что в Хмельницкой области, пытаясь вручить повестку и начали угрожать мужчине.

Один из сотрудников ТЦК представился “майором полиции” и заявил, что во время действия военного положения может заходить в чужие дома, поскольку права гражданских значительно ограничиваются.

Мужчину это возмутило — он снимал инцидент на видео и пытался выгнать из квартиры военкомов. Но работники ТЦК настаивали, чтобы мужчина прекратил съемку и начали угрожать, что сломают ему ногу.

— На телефон снимать нельзя. Я — майор полиции. Я тебе покажу свое удостоверение. Я тебе сейчас ногу сломаю, выходи во двор. Ты сам себе ее сломаешь, и голову тоже, спорим? Когда будешь убегать от нас. Мы не врывались к тебе, я нормально зашел в дом, — говорил работник ТЦК.

Факты ICTV решили разобраться в ситуации и выяснить, действительно ли представители ТЦК имеют право заходить в помещение украинцев, силой вручать повестки и находиться в доме без разрешения владельцев.

Имеют ли право военкомы заходить в дом, чтобы вручить повестку

В комментарии для Фактов ICTV адвокат и юрист Ростислав Кравец отметил, что представители ТЦК имеют право заходить в помещение исключительно по решению суда или с целью предотвращения преступления или спасения жизни.

Однако это касается правоохранителей, а не представителей военкомата.

— В других случаях, как вот случилось с этим мужчиной, это совершение уголовного преступления. То есть представители ТЦК незаконно проникли в жилье и нарушили закон. Заходить в помещение они не имели права, — говорит Кравец.

Адвокат добавляет, что здесь имеет место превышение власти и служебных полномочий. Поэтому владелец жилья может обратиться в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением о незаконном проникновении в жилье.

— Этим представителям ТЦК грозит до 8 лет лишения свободы. А в связи с тем, что они еще и угрожали, то их могут посадить за решетку до 12 лет, — добавляет адвокат.

Военкомы зашли в дом: что делать

К сожалению, оказаться на месте пострадавшего мужчины может каждый украинец. Поэтому Ростислав Кравец предоставляет рекомендации, как нужно действовать, если представители ТЦК незаконно проникают на вашу территорию:

Сначала предупредить военкомов о том, что они нарушают закон и незаконно проникают в ваш дом. Если есть возможность, снять незаконные действия представителей ТЦК. Не принимать никаких документов от них. Позвонить на горячую линию ГБР и сообщить о преступлении. Позвонить в полицию.

Имеют ли право представители ТЦК вручать повестки силой

— К сожалению, в законе не указано, где именно нужно вручать повестку. Поэтому этот документ могут выдать в любом месте, которое не запрещено законодательством Украины. Например, могут вручить повестки на улице, на работе, дома или в магазине. Но приводить человека в военкомат силой — запрещено, — говорит Кравец.

Если представители ТЦК силой доставят вас в военкомат, руководствуясь утверждением, что вы якобы находитесь в розыске, то такие действия соответствуют статье о похищении человека.

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