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Стрельба в парке Днепра: полиция проверяет, действительно ли это были сотрудники ТЦК

Поліція
Фото: Нацполиция

Полиция Днепра проводит проверку по факту стрельбы на пляже в парке. Основанием стало обнародованное в сети видео очеведицы, утверждающей, что якобы так несколько работников ТЦК пытались вручить повестку мужчине.

Спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что несколько человек, причастных к задержанию, уже установили, с ними работают правоохранители.

По ее словам, ни мужчина, ни свидетели не обращались в полицию, однако они пытаются установить личность потерпевшего.

Автор записи говорит, что шесть мужчин в военной форме пытались догнать парня, окружили его со всех сторон, а затем раздался одиночный выстрел, который слышно на видео, и начали избивать.

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Источник: Суспільне
Военное положение, Днепр, мобілізація, Нацполиция, Стрілянина
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