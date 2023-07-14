Стрельба в парке Днепра: полиция проверяет, действительно ли это были сотрудники ТЦК
Полиция Днепра проводит проверку по факту стрельбы на пляже в парке. Основанием стало обнародованное в сети видео очеведицы, утверждающей, что якобы так несколько работников ТЦК пытались вручить повестку мужчине.
Спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что несколько человек, причастных к задержанию, уже установили, с ними работают правоохранители.
По ее словам, ни мужчина, ни свидетели не обращались в полицию, однако они пытаются установить личность потерпевшего.
Автор записи говорит, что шесть мужчин в военной форме пытались догнать парня, окружили его со всех сторон, а затем раздался одиночный выстрел, который слышно на видео, и начали избивать.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова