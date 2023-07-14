Стрельба в парке Днепра: полиция проверяет, действительно ли это были сотрудники ТЦК

Полиция Днепра проводит проверку по факту стрельбы на пляже в парке. Основанием стало обнародованное в сети видео очеведицы, утверждающей, что якобы так несколько работников ТЦК пытались вручить повестку мужчине.

Спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что несколько человек, причастных к задержанию, уже установили, с ними работают правоохранители.

По ее словам, ни мужчина, ни свидетели не обращались в полицию, однако они пытаются установить личность потерпевшего.

Автор записи говорит, что шесть мужчин в военной форме пытались догнать парня, окружили его со всех сторон, а затем раздался одиночный выстрел, который слышно на видео, и начали избивать.

Источник : Суспільне

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