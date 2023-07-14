Стрілянина у парку Дніпра: поліція перевіряє, чи справді це були співробітники ТЦК
Поліція Дніпра проводить перевірку за фактом стрілянини на пляжі у парку. Підставою стало оприлюднене в мережі відео очевидиці, яка стверджує, що нібито так кілька працівників ТЦК намагалися вручити повістку чоловікові.
Речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська повідомила, що декількох осіб, причетних до затримання, вже встановили, з ними працюють правоохоронці.
За її словами, ні чоловік, ні свідки не зверталися до поліції, проте вони намагаються встановити особу потерпілого.
Авторка запису каже, що шість чоловіків у військовій формі намагалися наздогнати хлопця, оточили його з усіх боків, а потім пролунав одиничний постріл, який чутно на відео, і почали бити.
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