Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Стрілянина у парку Дніпра: поліція перевіряє, чи справді це були співробітники ТЦК

Поліція
Фото: Нацполіція

Поліція Дніпра проводить перевірку за фактом стрілянини на пляжі у парку. Підставою стало оприлюднене в мережі відео очевидиці, яка стверджує, що нібито так кілька працівників ТЦК намагалися вручити повістку чоловікові.

Речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська повідомила, що декількох осіб, причетних до затримання, вже встановили, з ними працюють правоохоронці.

За її словами, ні чоловік, ні свідки не зверталися до поліції, проте вони намагаються встановити особу потерпілого.

Авторка запису каже, що шість чоловіків у військовій формі намагалися наздогнати хлопця, оточили його з усіх боків, а потім пролунав одиничний постріл, який чутно на відео, і почали бити.

Читайте також
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки
Стрілянина у парку Дніпра: поліція перевіряє, чи справді це були співробітники ТЦК

Джерело: Суспільне
Воєнний стан, Дніпро, мобілізація, Нацполіція, Стрілянина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Новим начальником Нацполіції України став Іван Вигівський – Кабмін
Стрілянина у парку Дніпра: поліція перевіряє, чи справді це були співробітники ТЦК
У гирлі Дніпра за добу знищено три ДРГ на човнах – Гуменюк
Наталя Гуменюк
Рада дозволила силовикам збивати дрони-порушники повітряного простору України
Стрілянина у парку Дніпра: поліція перевіряє, чи справді це були співробітники ТЦК
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки
Стрілянина у парку Дніпра: поліція перевіряє, чи справді це були співробітники ТЦК
Загальна мобілізація 2023: які є види повісток та де їх можуть вручити
Стрілянина у парку Дніпра: поліція перевіряє, чи справді це були співробітники ТЦК
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (14.07.2023)
Стрілянина у парку Дніпра: поліція перевіряє, чи справді це були співробітники ТЦК
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (14.07.2023)
Стрілянина у парку Дніпра: поліція перевіряє, чи справді це були співробітники ТЦК
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (14.07.2023)
Стрілянина у парку Дніпра: поліція перевіряє, чи справді це були співробітники ТЦК
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (14.07.2023)
Стрілянина у парку Дніпра: поліція перевіряє, чи справді це були співробітники ТЦК
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь