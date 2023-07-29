Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших

В пятницу, 28 июля, около 20:30 Россия атаковала жилищный комплекс Женева в Днепре.

Кроме жилого дома пострадали четыре жилых дома вокруг: одна высотка, другие — двухэтажные. Задело и три административных сооружения, среди которых здание СБУ, и семь автомобилей, сообщил Сергей Лысак, глава ОВА.

Воздушная тревога перед взрывами не была объявлена. Вероятно, это связано с применением Россией баллистических ракет, о чем перед взрывами предупреждали в Воздушных силах ВСУ. Там говорили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных и южных регионов Украины.

По предварительной информации от главы ОВА Сергея Лысака, государство-террорист Россия атаковала город двумя ракетами Искандер.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что российские террористы попали в многоэтажку в Днепре.

Впоследствии детали атаки РФ сообщил и глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

— Российские недолюдки ударили по Днепру ракетами. Попали по многоэтажке… Атаковали и админздание. Там возник пожар. Огонь охватил площадь в 100 кв. м, — сообщил он.

Позже стало известно о девяти пострадавших, среди которых двое детей.

— Пострадавшие — четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка. Всем оказана медицинская помощь без госпитализации. Поквартирный обход завершен, — сообщил Игорь Клименко.

Глава ОВА Сергей Лысак добавил, что в атаке РФ травмы получили двое детей — 14 и 17 лет.

— У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пятеро со рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. Медики говорят — все удовлетворительные. Будут лечиться дома, — написал он.

Как сообщил Лысак, часть здания жилого комплекса была разрушена, но оно даже не было введено в эксплуатацию. На момент атаки РФ там находилось несколько человек, которые уже деблокированы.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что атака России, кроме жилого дома, касалась и здания СБУ.

— Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Опять российский ракетный террор. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле, — сообщил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против украинцев.

— Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости, — написал он.

Мэр Днепра Борис Филатов в видеообращении после атаки РФ заявил, что вместе с руководителем Днепропетровской ОГА находится на месте происшествия.

Он добавил, что это третий раз, когда Россия атакует Искандерами по пустому зданию СБУ.

В жилом доме, по его словам, не было жильцов, потому что это была “вторая очередь” под продажу.

Филатов также раскритиковал множество местных жителей, которые прибежали на место прилета ракеты в последующие минуты после атаки.

— Мы, руководители, обязаны быть на месте прилета в первые минуты. Что делают там СОТНИ зевак, когда ещё звучит воздушная тревога, мне неведомо, — написал он.

В МВД сообщили, что в результате обстрела РФ были повреждены верхние этажи 12-этажной жилой новостройки.

Также был ликвидирован пожар в здании СБУ.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что под процессуальным руководством Днепропетровской облпрокуратуры было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.