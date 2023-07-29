Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих

У п’ятницю, 28 липня, близько 20:30 Росія атакувала житловий комплекс Женева в Дніпрі.

Крім житлового будинку постраждали чотири житлові будинки навколо: одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й три адміністративні споруди, серед яких будівля СБУ, і сім автівок, повідомив Сергій Лисак, голова ОВА.

Повітряна тривога перед вибухами не була оголошена. Ймовірно, це пов’язано із застосуванням Росією балістичних ракет, про що перед вибухами попереджали у Повітряних силах ЗСУ. Там казали про загрозу застосування балістичного озброєння для східних та південних регіонів України.

За попередньою інформацією від очільника ОВА Сергія Лисака, держава-терорист Росія атакувала місто двома ракетами Іскандер.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що російські терористи поцілили в багатоповерхівку у Дніпрі.

Згодом деталі атаки РФ повідомив і очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

– Російські недолюдки вдарили по Дніпру ракетами. Поцілили по багатоповерхівці… Атакували й адмінбудівлю. Там виникла пожежа. Вогонь охопив площу у 100 кв. м, – повідомив він.

Пізніше стало відомо про дев’ять постраждалих, серед яких двоє дітей.

– Постраждалі – четверо чоловіків віком від 18 до 53 років і 77-річна бабуся. Усім надано медичну допомогу без госпіталізації. Поквартирний обхід завершено, – повідомив Ігор Клименко.

Очільник ОВА Сергій Лисак додав, що в атаці РФ травм зазнали двоє дітей – 14 і 17 років.

– У них акубаротравма. Такий самий діагноз у двох 20-річних дівчат. Ще п’ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка. Медики кажуть – усі задовільні. Лікуватимуться вдома, – написав він.

Як повідомив Лисак, частина будівлі житлового комплексу була зруйнована, але вона навіть не була введена в експлуатацію. На момент атаки РФ там перебувало декілька людей, яких вже деблоковано.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що атака Росії, крім житлового будинку, стосувалась і будівлі СБУ.

– Дніпро. Вечір пʼятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор. Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі, – повідомив він.

Глава держави наголосив, що Україна зробить усе, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти українців.

– Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості, – написав він.

Мер Дніпра Борис Філатов у відеозверненні після атаки РФ заявив, що разом із керівником Дніпропетровської ОДА перебуває на місці події.

Він додав, що це втретє, коли Росія атакує Іскандерами по порожній будівлі СБУ.

У житловому будинку, за його словами, “на щастя, не було мешканців, бо це була “друга черга” під продаж.

Філатов також розкритикував безліч місцевих жителів, які прибігли на місце прильоту ракети в наступні хвилини після атаки.

– Ми, керівники, зобов’язані бути на місці прильоту в перші хвилини. Що роблять там СОТНІ роззяв, коли ще звучить повітряна тривога, мені невідомо, – написав він.

У МВС повідомили, що внаслідок обстрілу РФ були пошкоджені верхні поверхи 12-поверхової житлової новобудови.

Також була ліквідована пожежа у будівлі СБУ.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Дніпропетровської облпрокуратури було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

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