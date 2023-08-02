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Юлия Захарченко, редактор ленты

Использовал солдат для строительства своего дома: на Закарпатье разоблачили военкома

Использовал солдат для строительства своего дома: на Закарпатье разоблачили военкома
Фото: Офис генпрокурора

В Закарпатской области задержали военного комиссара по подозрению в использовании солдат для строительства собственного дома. Его подозревают в превышении власти и служебных полномочий.

По данным Офиса генерального прокурора, военный комиссар в служебное время использовал подчиненных для строительства частного дома. Земельный участок под новостройкой он купил и оформил на родственника, потому что хотел избежать ответственности.

Использовал солдат для строительства своего дома: на Закарпатье разоблачили военкома

Фото: Офис генерального прокурора

Разоблачили майора и его подчиненных во время осуществления строительных работ на объекте, отмечают в Офисе генерального прокурора.

Во время обысков у него обнаружили служебные документы, квитанции, талоны на топливо, деньги, наручные часы, золотой слиток и другие вещи, которые имеют доказательственное значение.

Также у начальника ТЦК нашли символику РФ и СССР — георгиевские ленты, флаг и военный головной убор страны-агрессора, футболку с логотипом СССР, советское удостоверение, партийный билет члена запрещенной партии, коробку с российскими монетами.

Использовал солдат для строительства своего дома: на Закарпатье разоблачили военкома

Фото: Офис генерального прокурора

Начальнику отдела районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении по факту превышения власти и служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Устанавливается причастность к совершению преступления других лиц.

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Источник: Офис генпрокурора
Будинок, Война в Украине, військовослужбовці, Деньги, Закарпатская область область, Закарпатье, Офис генпрокурора
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