Ответственность за нарушение — неизбежна: Зеленский о подозрении экс-военному Одесской области
Чиновники, которые прибегают к нарушениям в рамках военной иерархии, не смогут избежать ответственности.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 22 июля.
Он начал с того, что правоохранители доложили о ситуации с бывшим одесским военкомом, которому сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.
— Логично, что одним лишь увольнением эта история не должна была завершиться. Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия. Все детали, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу, — заверил Зеленский.
Президент добавил, что сейчас идет общая проверка территориальных центров комплектования (ТЦК), которые также известны, как военкоматы.
— И каждое такое “кабинетное” нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение — неизбежна, — подчеркнул глава государства.
Также президент рассказал об окончании работы по одному из банков, который ранее принадлежал российскому олигарху.
— Теперь в нем государственный менеджмент. Гарантированы и права вкладчиков, и стабильность банковского сектора. В дальнейшем этот банк будет работать в обычном режиме, — сообщил Зеленский и поблагодарил Нацбанк и другие госорганы.
Владимир Зеленский рассказал и о своем разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о выполнении договоренностей, которые были достигнуты на саммите в Вильнюсе.
Также президент и генсек обсудили агрессивные шаги РФ в Черном море с попыткой сорвать экспорт украинской агропродукции морем.
— Срыв работы наших экспортных путей будет означать проблемы с соответствующими последствиями для всех в мире. Ценовой кризис — наименьшее из возможных последствий, — сказал он.
Зеленский призвал Столтенберга помочь в разблокировании и обеспечении устойчивой работы зернового коридора и в формате Совет Украина-НАТО безотлагательно провести кризисные консультации.
— Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть, — заверил он
Отдельно президент отметил все страны, которые на этой неделе приняли новые решения в поддержку Украины и украинцев:
- Республика Корея анонсировала увеличение помощи Украине;
- Азербайджан — гуманитарная помощь в области энергетики и разминирования;
- Швеция — одобрена программа помощи нашему восстановлению. Стратегия до 2027 года;
- Япония — подписано соглашение между Всемирным банком и Украиной о займе в размере $1,5 млрд под гарантии Японии;
- Австралия, Канада, Великобритания, США — санкции против лиц, связанных с агрессией;
- Соединенные Штаты — пакет военной помощи с артиллерией, снарядами и ПВО;
- Германия — новые оборонные поставки для ВСУ: танки, снаряды для артиллерии, оборудование.
В конце обращения президент отметил украинских воинов, которые находятся на боевых заданиях.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик