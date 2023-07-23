Ответственность за нарушение — неизбежна: Зеленский о подозрении экс-военному Одесской области

Чиновники, которые прибегают к нарушениям в рамках военной иерархии, не смогут избежать ответственности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 22 июля.

Он начал с того, что правоохранители доложили о ситуации с бывшим одесским военкомом, которому сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.

— Логично, что одним лишь увольнением эта история не должна была завершиться. Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия. Все детали, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу, — заверил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас идет общая проверка территориальных центров комплектования (ТЦК), которые также известны, как военкоматы.

— И каждое такое “кабинетное” нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение — неизбежна, — подчеркнул глава государства.

Также президент рассказал об окончании работы по одному из банков, который ранее принадлежал российскому олигарху.

— Теперь в нем государственный менеджмент. Гарантированы и права вкладчиков, и стабильность банковского сектора. В дальнейшем этот банк будет работать в обычном режиме, — сообщил Зеленский и поблагодарил Нацбанк и другие госорганы.

Владимир Зеленский рассказал и о своем разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о выполнении договоренностей, которые были достигнуты на саммите в Вильнюсе.

Также президент и генсек обсудили агрессивные шаги РФ в Черном море с попыткой сорвать экспорт украинской агропродукции морем.

— Срыв работы наших экспортных путей будет означать проблемы с соответствующими последствиями для всех в мире. Ценовой кризис — наименьшее из возможных последствий, — сказал он.

Зеленский призвал Столтенберга помочь в разблокировании и обеспечении устойчивой работы зернового коридора и в формате Совет Украина-НАТО безотлагательно провести кризисные консультации.

— Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть, — заверил он

Отдельно президент отметил все страны, которые на этой неделе приняли новые решения в поддержку Украины и украинцев:

Республика Корея анонсировала увеличение помощи Украине;

Азербайджан — гуманитарная помощь в области энергетики и разминирования;

Швеция — одобрена программа помощи нашему восстановлению. Стратегия до 2027 года;

Япония — подписано соглашение между Всемирным банком и Украиной о займе в размере $1,5 млрд под гарантии Японии;

Австралия, Канада, Великобритания, США — санкции против лиц, связанных с агрессией;

Соединенные Штаты — пакет военной помощи с артиллерией, снарядами и ПВО;

Германия — новые оборонные поставки для ВСУ: танки, снаряды для артиллерии, оборудование.

В конце обращения президент отметил украинских воинов, которые находятся на боевых заданиях.

Источник : Офис президента

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