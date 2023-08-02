Використовував солдатів для будівництва свого дому: на Закарпатті викрили військкома

У Закарпатській області затримали військового комісара за підозрою у використанні солдатів для зведення власного будинку. Його підозрюють у перевищенні влади та службових повноважень.

За даними Офісу генерального прокурора, військком у службовий час використовував підлеглих для будівництва приватного будинку. Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича, тому що хотів уникнути відповідальності.

Викрили майора та його підлеглих під час здійснення будівельних робіт на об’єкті, зазначають в Офісі генерального прокурора.

Під час обшуків у нього виявили службові документи, квитанції, талони на паливо, гроші, наручні годинники, золотий злиток та інші речі, які мають доказове значення.

Також у начальника ТЦК знайшли символіку РФ та СРСР – георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір країни-агресора, футболку із логотипом СРСР, радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії, коробку з російськими монетами.

Начальнику відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Встановлюється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Джерело : Офіс генпрокурора

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.