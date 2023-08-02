Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
Масштабна схема ухилення від призову: у військкоматах 10 областей проведено майже 100 обшуків
Всі очікують, що скажу щось погане: Харлан зізналася, що сказала Смірновій після перемоги
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Використовував солдатів для будівництва свого дому: на Закарпатті викрили військкома

Використовував солдатів для будівництва свого дому: на Закарпатті викрили військкома
Фото: Офіс генпрокурора

У Закарпатській області затримали військового комісара за підозрою у використанні солдатів для зведення власного будинку. Його підозрюють у перевищенні влади та службових повноважень.

За даними Офісу генерального прокурора, військком у службовий час використовував підлеглих для будівництва приватного будинку. Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича, тому що хотів уникнути відповідальності.

Використовував солдатів для будівництва свого дому: на Закарпатті викрили військкома

Фото: Офіс генерального прокурора

Викрили майора та його підлеглих під час здійснення будівельних робіт на об’єкті, зазначають в Офісі генерального прокурора.

Під час обшуків у нього виявили службові документи, квитанції, талони на паливо, гроші, наручні годинники, золотий злиток та інші речі, які мають доказове значення.

Також у начальника ТЦК знайшли символіку РФ та СРСР – георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір країни-агресора, футболку із логотипом СРСР, радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії, коробку з російськими монетами.

Використовував солдатів для будівництва свого дому: на Закарпатті викрили військкома

Фото: Офіс генерального прокурора

Начальнику відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Встановлюється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Читайте також
Відповідальність за порушення – неминуча: Зеленський про підозру ексвоєнкому Одещини
Володимир Зеленський

Джерело: Офіс генпрокурора
Будинок, Війна в Україні, військовослужбовці, Гроші, Закарпатська область, Закарпаття, Офіс генпрокурора
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вже 12 держав приєднались до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України – Зеленський
Володимир Зеленський
Справа Золотого мандарина: НАБУ оголосило в розшук екснардепа Логвинського
Використовував солдатів для будівництва свого дому: на Закарпатті викрили військкома
Навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 почнеться вже цього місяця – Зеленський
Використовував солдатів для будівництва свого дому: на Закарпатті викрили військкома
МЗС Польщі викликало білоруського дипломата після порушення повітряного простору
білоруські російські військові
Папа Франциск закликав Європу знайти “сміливі шляхи до миру” у війні в Україні
Використовував солдатів для будівництва свого дому: на Закарпатті викрили військкома
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Софія Богуцька
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя
Запуск ракети Онікс із берегового ракетного комплексу Бастіон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (02.08.2023)
Використовував солдатів для будівництва свого дому: на Закарпатті викрили військкома
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (02.08.2023)
Використовував солдатів для будівництва свого дому: на Закарпатті викрили військкома
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (02.08.2023)
Використовував солдатів для будівництва свого дому: на Закарпатті викрили військкома
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь