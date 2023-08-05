Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
Масштабная схема уклонения от призыва: в военкоматах 10 областей проведено почти 100 обысков
Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками
Срочно
На Черниговщине ночью остановили российскую ДРГ — Наев
Происшествия Срочно
Срочно
Юлия Захарченко, редактор ленты

Оккупанты атаковали Берислав из БпЛА: ранен мужчина

Берислав
Фото: УНИАН

Российские войска атаковали центр города Берислава Херсонской области с беспилотника, в результате чего ранен человек.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, оккупанты сбросили взрывчатку во двор местного жителя, из-за чего 48-летний мужчина получил тяжелые ранения.

В Херсонской ОВА отмечают, что его госпитализировали в медицинское учреждение с травмами головы. Врачи борются за жизнь пострадавшего после российской атаки.

Недавно армия РФ накрыла огнем Станислав Херсонской области. Враг ударил по жилым домам — повреждены по меньшей мере четыре дома, ранения получил 40-летний мужчина.

За прошедшие сутки враг совершил 53 обстрела, выпустив 241 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО Град, танков, БпЛА и авиации, уточнили в Херсонской ОГА. По городу Херсон враг выпустил 42 снаряда.

Военные РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, в результате чего девять человек получили ранения. Оккупанты обстреляли территорию и здание церкви, парка, религиозного заведения, кинотеатра, объекта инфраструктуры, торговый центр, территорию медицинского учреждения и здания пенитенциарного учреждения в Херсоне.

Читайте также
ВСУ прорвали первую линию обороны РФ на Юге: Маляр рассказала об имеющихся трудностях
Оккупанты атаковали Берислав из БпЛА: ранен мужчина

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Херсонская область, Херсонщина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мы не допустим ошибок, которые были в 1994 году: Данилов о переговорах с США по гарантиям безопасности
Олексій Данілов
Болгария одобрила поставку Украине почти 100 БТР
Болгарія - прапор
Как пережить 11 класс во время войны: советы от подростков по обучению и подготовке к НМТ
Навчання
ВСУ прорвали первую линию обороны РФ на Юге: Маляр рассказала об имеющихся трудностях
Оккупанты атаковали Берислав из БпЛА: ранен мужчина
В Хмельницкой области задержали “бизнесмена”, который хотел продать человека за 10 тыс. грн
Оккупанты атаковали Берислав из БпЛА: ранен мужчина
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Набирали воду из моря и луж: невероятное спасение священника ПЦУ и семьи из Мариуполя
Оккупанты атаковали Берислав из БпЛА: ранен мужчина
С Родины-матери сняли советские символы: скульптура готова к установлению тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: как из разрушенного дома спасались люди
Оккупанты атаковали Берислав из БпЛА: ранен мужчина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (04.08.2023)
Оккупанты атаковали Берислав из БпЛА: ранен мужчина
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь