Оккупанты атаковали Берислав из БпЛА: ранен мужчина

Российские войска атаковали центр города Берислава Херсонской области с беспилотника, в результате чего ранен человек.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, оккупанты сбросили взрывчатку во двор местного жителя, из-за чего 48-летний мужчина получил тяжелые ранения.

В Херсонской ОВА отмечают, что его госпитализировали в медицинское учреждение с травмами головы. Врачи борются за жизнь пострадавшего после российской атаки.

Недавно армия РФ накрыла огнем Станислав Херсонской области. Враг ударил по жилым домам — повреждены по меньшей мере четыре дома, ранения получил 40-летний мужчина.

За прошедшие сутки враг совершил 53 обстрела, выпустив 241 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО Град, танков, БпЛА и авиации, уточнили в Херсонской ОГА. По городу Херсон враг выпустил 42 снаряда.

Военные РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, в результате чего девять человек получили ранения. Оккупанты обстреляли территорию и здание церкви, парка, религиозного заведения, кинотеатра, объекта инфраструктуры, торговый центр, территорию медицинского учреждения и здания пенитенциарного учреждения в Херсоне.

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