ВСУ прорвали первую линию обороны РФ на Юге: Маляр рассказала об имеющихся трудностях

Наступление Сил обороны Украины прорвало первую линию обороны врага на Юге. На пути ко второй линии обороны врага фиксируются значительные инженерные укрепления, которые россияне успели построить за время оккупации этих территорий.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, для врага эпицентром боевых действий является Восток Украины, поскольку для РФ целью является выход на границы Донецкой и Луганской областей.

— Они считают, что если сейчас очень мощно ударят по Востоку, то смогут, по их мнению, кардинально изменить ситуацию самой войны. Для них это важно, потому что они хотят перехватить инициативу, — говорит она.

Анна Маляр добавила, что целью оккупантов является захват территорий Харьковщины, которые были освобождены осенью прошлого года, поэтому, в частности, большое количество сил враг перебросил на Купянское направление. В то же время значительная группировка врага сосредоточена под Бахмутом.

Вместе с тем для украинских Сил обороны основными направлениями наступления является Юг.

— Наши войска на юге кое-где уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. И там они сталкиваются с тем, что враг на основных для них господствующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, затрудняет движение наших войск и сами боевые действия, — сказала Маляр.

В то же время заместитель министра обороны добавила, что резервы РФ сейчас перебрасываются на Юг и Восток, где были зафиксированы в основном профессиональные российские военные, в частности, десантно-штурмовые отряды.

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