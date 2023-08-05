Окупанти атакували Берислав із БпЛА: поранено чоловіка

Російські війська атакували середмістя Берислава Херсонської області з безпілотника, внаслідок чого поранено людину.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, окупанти скинули вибухівку на подвір’я місцевого жителя, через що 48-річний чоловік дістав важкі поранення.

У Херсонській ОВА зазначають, що його госпіталізували до медичного закладу з травмами голови. Лікарі борються за життя постраждалого після російської атаки.

Нещодавно армія РФ вкрила вогнем Станіслав Херсонської області. Ворог вдарив по житлових будинках – пошкоджено щонайменше чотири оселі, поранення зазнав 40-річний чоловік.

За минулу добу ворог здійснив 53 обстріли, випустивши 241 снаряд із мінометів, артилерії, РСЗВ Град, танків, БпЛА й авіації, уточнили в Херсонській ОВА. По місту Херсон ворог випустив 42 снаряди.

Військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого дев’ятеро людей дістали поранення. Окупанти обстріляли територію та будівлю церкви, парку, релігійного закладу, кінотеатру, об’єкту інфраструктури, торгівельний центр, територію медичного закладу та будівлі пенітенціарної установи у Херсоні.

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