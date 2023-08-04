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Юлия Захарченко, редактор ленты

Обнародовал данные, которые использовала РФ для корректировки огня: в Полтавской области подозревают депутата

Обнародовал данные, которые использовала РФ для корректировки огня: в Полтавской области подозревают депутата
Фото: Офис генпрокурора

В Полтавской области депутата одного из поселковых советов подозревают в распространении информации о расположении подразделения Вооруженных сил Украины. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. По данным следствия, в июле 2023 года депутат на своей странице в социальной сети распространил информацию о расположении подразделения ВСУ с возможностью его идентификации на местности.

Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны Украины не размещали в открытом доступе соответствующие сведения.

В то же время этот депутат обнародовал информацию, которую могли использовать российские оккупанты для корректировки огня по позициям украинских защитников. А в своих сообщениях он критиковал действия командиров подразделений ВСУ.

Депутату поселкового совета Полтавского района сообщили о подозрении, которое касается совершения уголовного преступления против основ национальной безопасности Украины (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса).

Сейчас депутату избрали меру пресечения — удерживание под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Міноборони України, Офис генпрокурора, українські військові
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