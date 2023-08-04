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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Оприлюднив дані, які використовувала РФ для коригування вогню: на Полтавщині підозрюють депутата

Оприлюднив дані, які використовувала РФ для коригування вогню: на Полтавщині підозрюють депутата
Фото: Офіс генпрокурора

У Полтавській області депутата однієї з селищних рад підозрюють у поширенні інформації про розташування підрозділу Збройних сил України. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. За даними слідства, у липні 2023 року депутат на своїй сторінці у соціальній мережі поширив інформацію про розташування підрозділу ЗСУ з можливістю його ідентифікації на місцевості.

Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони України не розміщували у відкритому доступі відповідні відомості.

Водночас цей депутат оприлюднював інформацію, яку могли використовувати російські окупанти для корегування вогню по позиціях українських захисників. А у своїх дописах він критикував дії командирів підрозділів ЗСУ.

Депутату селищної ради Полтавського району повідомили про підозру, яка стосується вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу).

Наразі депутату обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Міноборони України, Офіс генпрокурора, українські військові
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