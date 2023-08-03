Корректировал удары РФ по Одессе: СБУ задержала юрисконсульта партии Шария

Служба безопасности Украины задержала в Одессе юрисконсульта запрещенной партии Шария. Он сотрудничал с военной разведкой РФ и корректировал воздушные удары по городу.

Как установило следствие, задержанный является частным юристом. А раньше он был помощником-консультантом нескольких депутатов от партии Шария в одном из районных советов Одесской области.

После начала полномасштабной войны злоумышленник вместе с супругой выехал на территорию временно оккупированного Крыма – в Симферополь.

Там он добровольно пошел в “военный комиссариат Крыма”, где был завербован кадровым сотрудником российской разведки (ГРУ) Григорием Ивановым. Одессит дал подписку о негласном сотрудничестве с РФ, получил оперативный псевдоним Diezel и $500 “аванса” за подрывную деятельность против Украины.

После этого юрист вернулся в Одессу.

По данным СБУ, он передавал оккупантам цели для воздушных атак на город, следил за перемещением украинских подразделений ПВО. А после атак на Одессу злоумышленник отчитывался о последствиях ударов ракет и дронов-камикадзе.

Кроме того, российский агент пытался наладить контакты с местными правоохранителями, чтобы расширить агентурную сеть РФ.

Ради прикрытия злоумышленник устроился в местную общественную организацию, которую привлекают к поддержанию правопорядка в Одессе.

Юрист поддерживал связь с военной разведкой РФ через анонимный чат в мессенджере. После каждой коммуникации он удалял переписку.

Контрразведка СБУ задержала его во время многоэтапной спецоперации. В ходе обысков у него обнаружили мобильные телефоны, электронные носители информации с доказательствами деятельности в пользу РФ, а также оружие и боеприпасы.

Злоумышленник получил подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас юрист находится под стражей.

Планируется сообщить о подозрении в шпионаже и его российскому куратору. Удалось установить пятерых кадровых сотрудников ГРУ РФ из его близкого окружения.

СБУ также готовит подозрение в государственной измене супруге задержанного юриста. Она сейчас проживает в Санкт-Петербурге и также сотрудничает с российской разведкой, получая от ГРУ РФ ежемесячное жалованье. По данным СБУ, женщина администрирует Telegram-канал, распространяющий ложь о ситуации в Одессе.

В июле СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение в государственной измене. По данным следствия, он помогал российской ФСБ делать постановочные видео с допросов украинских пленных.

А связываться со спецслужбами РФ блогеру помогал экс-руководитель Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который ранее также получил подозрение в государственной измене.

Источник : СБУ

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