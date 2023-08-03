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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Корректировал удары РФ по Одессе: СБУ задержала юрисконсульта партии Шария

Затримано юрисконсульта партії Шарія
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Одессе юрисконсульта запрещенной партии Шария. Он сотрудничал с военной разведкой РФ и корректировал воздушные удары по городу.

Как установило следствие, задержанный является частным юристом. А раньше он был помощником-консультантом нескольких депутатов от партии Шария в одном из районных советов Одесской области.

После начала полномасштабной войны злоумышленник вместе с супругой выехал на территорию временно оккупированного Крыма – в Симферополь.

Там он добровольно пошел в “военный комиссариат Крыма”, где был завербован кадровым сотрудником российской разведки (ГРУ) Григорием Ивановым. Одессит дал подписку о негласном сотрудничестве с РФ, получил оперативный псевдоним Diezel и $500 “аванса” за подрывную деятельность против Украины.

После этого юрист вернулся в Одессу.

Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія

По данным СБУ, он передавал оккупантам цели для воздушных атак на город, следил за перемещением украинских подразделений ПВО. А после атак на Одессу злоумышленник отчитывался о последствиях ударов ракет и дронов-камикадзе.

Кроме того, российский агент пытался наладить контакты с местными правоохранителями, чтобы расширить агентурную сеть РФ.

Ради прикрытия злоумышленник устроился в местную общественную организацию, которую привлекают к поддержанию правопорядка в Одессе.

Юрист поддерживал связь с военной разведкой РФ через анонимный чат в мессенджере. После каждой коммуникации он удалял переписку.

Контрразведка СБУ задержала его во время многоэтапной спецоперации. В ходе обысков у него обнаружили мобильные телефоны, электронные носители информации с доказательствами деятельности в пользу РФ, а также оружие и боеприпасы.

Злоумышленник получил подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас юрист находится под стражей.

Планируется сообщить о подозрении в шпионаже и его российскому куратору. Удалось установить пятерых кадровых сотрудников ГРУ РФ из его близкого окружения.

СБУ также готовит подозрение в государственной измене супруге задержанного юриста. Она сейчас проживает в Санкт-Петербурге и также сотрудничает с российской разведкой, получая от ГРУ РФ ежемесячное жалованье. По данным СБУ, женщина администрирует Telegram-канал, распространяющий ложь о ситуации в Одессе.

В июле СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение в государственной измене. По данным следствия, он помогал российской ФСБ делать постановочные видео с допросов украинских пленных.

А связываться со спецслужбами РФ блогеру помогал экс-руководитель Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который ранее также получил подозрение в государственной измене.

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Шарій

Источник: СБУ
Война в Украине, Державна зрада, Одесса, Разведка, СБУ
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