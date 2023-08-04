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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ сбросила две авиабомбы на Одрадокаменку

Швидка допомога

Около десяти утра российская авиация нанесла удар по Одрадокаменке Херсонской области.

На это село на Юге Украины оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы.

Вражеским обстрелом повреждено по меньшей мере пять жилых домов.

Ранения получил 50-летний мужчина, отмечают в Херсонской областной военной администрации.

Напомним, 4 августа российские войска повторно обстреляли Херсонскую городскую клиническую больницу им. Е.Е. Карабелеша, где во вторник российские ракеты убили молодого отоларинголога и ранили медсестру.

На этот раз оккупанты попали во внутренний двор.

Пострадало здание морга. В приемном отделении выбиты окна и двери.

На момент атаки работники и пациенты были в укрытии. Благодаря этому, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 527-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: Минздрав

авіація РФ, Бомба, Война в Украине, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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