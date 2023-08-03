Обстрел Херсона и взрывы в Бердянске: 527-й день войны

4 августа 2023, 1:32

Блинкен о зерновом соглашении: Каждый член ООН должен сказать Москве достаточно

Россия получает сигналы от стран со всего мира о необходимости восстановления зерновой сделки и прекращения шантажа Украины продовольственным кризисом. Потому все страны ООН должны призвать РФ прекратить использовать продовольствие, как оружие.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире ABC.

Блинкен напомнил, что в течение многих лет Украина была одним из крупнейших поставщиков зерна, пшеницы, кукурузы в мир.

В то же время, разрыв зерновой сделки “означает, что страны, которые больше всего нуждаются в продовольствии и которые получали его — более половины этого продовольствия направлялось в развивающиеся страны, — не получают его”.

— От роста цен страдают все. Поэтому весь мир, и особенно страны Африки, смотрят на это и смотрят на Россию, чтобы вернуться к этому соглашению, — добавил он.

При этом госсекретарь США говорит, что есть и “более масштабная картина”. По его словам, в мире сегодня около 260 млн человек испытывают острую нехватку продовольствия.

— А это приводит к тому, что отсутствие продовольственной безопасности провоцирует новые войны, вынужденную миграцию, тормозит экономический рост, физический рост. И в то же время у нас есть такие страны, как Россия, которые используют продовольствие в качестве оружия войны, — сказал Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что Вашингтон надеется на восстановление зерновой сделки.