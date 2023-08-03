Обстрел Херсона и взрывы в Бердянске: 527-й день войны
Важнейшие события 527-х суток полномасштабной войны России против Украины читайте в текстовой онлайн-трансляции за 4 августа.
Важнейшие события 528-х суток полномасштабной войны России против Украины читайте в текстовой онлайн-трансляции за 5 августа.
В МВД объяснили, сколько погибших на войне в Украине россиян удалось идентифицировать
В Украине правоохранителям удалось собрать информацию и идентифицировать более 60 тыс. российских оккупантов, погибших во время войны против нашего государства.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в рамках работы над проектом Потерь.НЕТ, сообщает МВД Украины.
— Гражданское население РФ наконец-то начало узнавать об истинных цифрах погибших оккупантов. По состоянию на 4 августа, на сайте Потерь.НЕТ содержится информация о 61 431 идентифицированном оккупанте, который погиб на территории Украины.
В случае применения ядерного оружия РФ не будет изменений в сигнале тревоги
Воздушные силы Вооруженных сил Украины не смогут узнать, какой боезаряд имеет запущенная Россией ракета. Поэтому в случае решения Кремля применить по Украине ядерное оружие, изменений в сигнале воздушной тревоги не будет.
Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, как только государство-террорист выпустит ракеты в сторону Украины, украинские военные смогут отследить их на мониторах.
На примерах защитников украинского неба каждый из объектов, выпущенных по Украине, имеет свои параметры: скорость, курс, высота полета. Также военные обращают внимание на район, откуда агрессор осуществил запуск.
В Украине предлагают штрафовать водителей шумных транспортных средств
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают ввести штрафы и лишать водительских прав за езду в случае нарушения допустимого уровня шума.
Оккупанты ударили по Бериславу с беспилотника
Российские войска атаковали центр города Берислава Херсонской области с беспилотника, в результате чего ранен человек.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, оккупанты сбросили взрывчатку во двор местного жителя, из-за чего 48-летний мужчина получил тяжелые ранения.
Данилов рассказал о переговорах с США по гарантиям безопасности для Украины
Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению, которое касается предоставления гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке нашей страны. Это будет совсем другой документ, чем тот, который был принят в 1994 году.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
— Нам очень хотелось бы, чтобы это был основательный документ. Работа над этим документом уже началась. Есть понимание, что тех ошибок, которые были в 1994 году, мы точно уже не допустим. Это будет совсем другой документ, который действительно будет гарантировать безопасность для нашей страны.
ВСУ прорвали первую линию обороны РФ на Юге
Наступление Сил обороны Украины прорвало первую линию обороны врага на Юге. На пути ко второй линии обороны врага фиксируются значительные инженерные укрепления, которые россияне успели построить за время оккупации этих территорий.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, для врага эпицентром боевых действий является Восток Украины, поскольку для РФ целью является выход на границы Донецкой и Луганской областей.
The Economist объяснил, почему контрнаступление ВСУ не будет быстрым
Военный стратег сэр Лоуренс Фридман отмечает, что Силы обороны воюют не так, как армия США и союзники. Ведь американцы показывают на поле подавляющую огневую мощь и господство в воздухе, чего нет у украинской армии.
Следовательно, ВСУ не могут позволить себе новую версию блицкрига, к которой, вероятно, многие привыкли на Западе, пишет The Economist. Это также может означать избрание тактики войны на истощение.
Почему РФ терроризирует Украину атаками дронов: объяснение Генштаба Эстонии
ВС России пытаются истощить экономику ударами дронов, ведь не способны осуществить решающий прорыв позиций Украины.
Об этом заявил полковник Генштаба Эстонии Март Вендла. По его словам, ВС РФ преимущественно осуществляли атаки на Купянском направлении и линии Сватово — Кременная, а также в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка.
РФ подтягивает профессиональные подразделения на Юге и Востоке Украины
Российская армия подтягивает свои резервы и на Юге, и на Востоке Украины. В частности, враг привлекает профессиональные подразделения. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
— Враг подтягивает свои резервы, а они у России есть, потому что это огромная страна. В основном подтягивают именно профессиональные подразделения. И на Востоке, и на Юге мы фиксируем сейчас десантно-штурмовые отряды РФ, которые фактически брошены в бой и там, и там, — сказала она.
Китай примет участие в обсуждении украинской Формулы мира в Саудовской Аравии
Китай примет участие в переговорах, направленных на завершение полномасштабной войны Российской Федерации против Украины, которые должны состояться в Саудовской Аравии.
Командир Азова Денис Прокопенко (Редис) снова в строю
Командир Азова Денис Прокопенко с псевдо Редис, который вернулся из плена снова в строю
Фото тактических учений с участием Редиса опубликовали на странице Азова в Тelegram.
Основная цель тактических занятий — отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управления подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения.
— Особое внимание уделялось быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии различных родов войск, — говорится в сообщении.
Напомним, пятеро командиров Азовстали в начале июля вернулись в Украину. Их освободили из российского плена в сентябре прошлого года. По договоренностям с Россией они должны были до конца войны находиться в Турции.
Данилов заявил, что Украина продолжит экспорт зерна
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского радио заверил, что Украина продолжит делать все от нее зависящее, чтобы обеспечить мир продовольствием несмотря на заявления и угрозы России.
Он рассказал, что зерновой вопрос был одним из ключевых сегодняшней Ставки, которая длилась почти три часа и отметил, что поставки зерна миру Украина держит на контроле и не собирается останавливаться.
Секретарь СНБО подчеркнул, что с Россией не было никакого соглашения, зато были договоренности с ООН, которая непосредственно, согласно своему уставу, отвечает за определенные процессы, и были определенные соглашения с Турцией, которая имеет тоже выход в Черное море.
— Откуда выходила Россия — нам то по барабану, потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, и ни у кого спрашивать разрешения не собираемся, — сказал он.
Литва готовится закрыть границу с Беларусью из-за вагнеровцев
Заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольд Абрамавичюс заявил, что Литва рассматривает возможность закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью в ответ на передислокацию в эту страну наемников ЧВК Вагнера.
По его словам, правительство должно утвердить это решение уже в ближайшее время.
— Если сейчас в Польше практически один пункт пропуска, то у нас их шесть. Одной из мер предосторожности было бы сокращение с шести пунктов пропуска до четырех, — подчеркнул Абрамавичюс.
Рассматривается закрытие пунктов пропуска Шумскас и Тверячюс.
На Полтавщине депутат сливал оккупантам информацию о дислокации ВСУ
В Офисе генпрокурора сообщили, что в Полтавской области депутата одного из поселковых советов подозревают в распространении информации о расположении подразделения ВСУ. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.
По данным следствия, в июле 2023 года депутат на своей странице в социальной сети распространил информацию о расположении подразделения ВСУ с возможностью его идентификации на местности.
Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны Украины не размещали в открытом доступе соответствующие сведения.
В то же время этот депутат обнародовал информацию, которую могли использовать российские оккупанты для корректировки огня по позициям украинских защитников. А в своих сообщениях он критиковал действия командиров подразделений ВСУ.
Депутату поселкового совета Полтавского района сообщили о подозрении, которое касается совершения уголовного преступления против основ национальной безопасности Украины (ч. 2 ст. 114-2 УКУ).
Ситуация на ЗАЭС: эксперты МАГАТЭ не нашли мин или взрывчатки на энергоблоках
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотра не обнаружили мин или взрывчатки на крышах двух реакторов Запорожской АЭС.
Об этом говорится в официальном отчете агентства.
– Эксперты МАГАТЭ не обнаружили никаких мин или взрывчатых веществ на крышах реакторных зданий 3-го и 4-го энергоблоков и в машинных залах ЗАЭС после того, как вчера днем получили доступ к ним, – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Над Запорожьем и Донецкой областью сбили два вражеских БпЛА — Восток
В воздушном командовании Восток сообщили, что днем 4 августа над Запорожской и Донецкой областями силы ПВО сбили два вражеских беспилотника.
Россия использует кассетные боеприпасы против гражданских — Офис генпрокурора
В Офисе генпрокурора сообщили, что российские оккупанты более 200 раз использовали кассетные боеприпасы против гражданского населения и Украина имеет неопровержимые доказательства.
С начала полномасштабного вторжения правоохранители открыли 239 уголовных производств по фактам применения российскими войсками кассетных боеприпасов.
Они обстреливали гражданскую инфраструктуру, в частности жилые дома, больницы, детские сады и железнодорожные вокзалы.
В результате задокументированных обстрелов погиб 201 гражданский человек, еще 553 получили ранения.
Гуменюк объяснила, как Украина будет защищать порты от российских атак
Украина перепрофилирует работу противовоздушной обороны, чтобы защитить портовую инфраструктуру от российских атак.
Об этом заявила пресс-секретарь оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
— То, что касается будущей защиты, мы продолжаем работу по перепрофилированию противовоздушной обороны. Продолжаются работы на всех уровнях, в том числе и с международными партнерами, для того, чтобы усилить нас технически средствами воздушной противоракетной обороны, которые будут способны противодействовать тем видам вооружения, которые враг применяет на этом направлении, — сказала она в эфире Радио Свобода.
Маляр: ВСУ наступают на двух направлениях
Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр ВСУ продолжают контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Несмотря на яростное сопротивление врага, украинские войска постепенно движутся вперед.
– Кроме сплошного минирования, на ключевых господствующих высотах враг оборудовал защищенные бетонированные инженерные укрепления. В таких тяжелых условиях наши войска постепенно, но очень настойчиво движутся вперед, – написала она.
Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается восточный фронт. Так, на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях продолжаются тяжелые бои, количество вражеских обстрелов увеличилось.
Большая потеря для флота РФ – Юсов о поражении корабля Оленегорский горняк
Поражение десантного корабля Оленегорский горняк в Новороссийске является большой потерей для флота оккупантов.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
– Планирование дальнейших десантных операций и использование этих судов становится более проблематичным. Это серьезный фактор, с которым оккупанты будут считаться, – сказал он.
Зеленский провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
– Напряженная трехчасовая Ставка. Много вопросов, что нуждались в особом внимании, – написал в Telegram глава государства.
Во время заседания Ставки присутствующие обсудили ситуацию на фронте, вопросы зернового коридора, развития ВПК и применения высокоточного оружия.
Ракетная угроза миновала – Воздушные силы ВСУ
В Воздушных силах сообщили об отбое ракетной опасности.
В Минздраве показали последствия повторного прилета по больнице в Херсоне
В Министерстве здравоохранения показали последствия повторного обстрела Херсонской городской клинической больницы им. Е.Е. Карабелеша, где во вторник российские ракеты убили молодого отоларинголога и ранили медсестру.
На этот раз оккупанты попали во внутренний двор.
Пострадало здание морга. В приемном отделении выбиты окна и двери.
К моменту атаки работники и пациенты были в укрытии. Благодаря этому, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В РФ с аэродрома Саваслейка взлетел истребитель МиГ-31К ВКС
РФ сбросила две авиабомбы на Одрадокаменку
Около десяти утра российская авиация нанесла удар по Одрадокаменке Херсонской области.
На это село на Юге Украины оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы.
Вражеским обстрелом повреждено по меньшей мере пять жилых домов.
Ранения получил 50-летний мужчина, отмечают в Херсонской областной военной администрации.
Ветер попутный семена “бавовны” несет – Гуменюк о взрывах в Феодосии
“Бавовна” в пока оккупированном Крыму будет цвести и дальше.
Так ночные взрывы в ряде крымских городов, в частности в Феодосии, где было наиболее громко, прокомментировала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
– Ветер попутный семена “бавовны” несет, – так о взрывах в Крыму в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сказала Наталья Гуменюк.
То, что процесс “цветения бавовны” – неизбежен, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга заявила и в эфире Радио Свобода.
Наталья Гуменюк добавляет: в Феодосии, где сегодня раздавались взрывы, сосредоточено очень мощное нефтяное хранилище, где могут быть большие запасы горюче-смазочных материалов для Черноморского флота РФ.
Именно в таких местах, отмечает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, сосредоточена логистика врага.
– Понятно, что россияне будут защищать это направление, ведь обеспечение горюче-смазочными материалами является очень важным компонентом боевой готовности.
Поэтому “бавовна” будет там цвести, это неизбежно, – заверила Наталья Гуменюк.
Украина вернула тела 44 защитников
Об этом 4 августа сообщили в Минреинтеграции.
Серьезная пробоина после встречи с дроном: видео поражения корабля Оленегорский горняк
В сети появилось видео подбития большого десантного корабля Северного флота РФ Оленегорский горняк в Новороссийске Краснодарского края России.
На обнародованных кадрах видно, как начиненный 450 кг тротила надводный дрон следует к вражескому кораблю.
Уже приблизившись к судну, видео с беспилотника оборвалось.
Впоследствии стало известно, что Оленегорский горняк после встречи с дроном получил серьезную пробоину и в данный момент не может выполнять свои боевые задачи.
Сейчас наклоненное на бок судно пытаются буксировать к берегу.
Немного устал: в Новороссийске подбит большой десантный корабль РФ
4 августа в бухте Новороссийска Краснодарского края России был подбит большой десантный корабль Северного флота РФ Оленегорский горняк.
Сеть заполонили кадры, как склоненное на бок судно буксируют к берегу.
– “Все атаки были отбиты”. Но есть нюанс. Новороссийск. Большой десантный корабль Московии. Был. Теперь немного устал, – смеется с обнародованного видео советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.
Точно были прилеты – Федоров о громких взрывах среди ночи в Бердянске
После часа ночи 4 августа люди в пока оккупированном Бердянске Запорожской области проснулись от громких взрывов.
– Подтверждают работу дырявой рашистской противовоздушной обороны. Взрывы слышал весь город. Местные сообщают, что точно были прилеты, – отметил в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини городской глава Мелитополя Иван Федоров.
Мэр Мелитополя говорит, что в течение дня точно будет известно о результатах ликвидации оккупантов.
Потери РФ на 4 августа 2023
- личного состава – около 248 490 (+640),
- танков ‒ 4 228 (+4),
- боевых бронированных машин – 8 249 (+15),
- артиллерийских систем – 4 911 (+19),
- реактивных систем залпового огня – 704,
- средств противовоздушной обороны ‒ 466 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 311,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 104 (+27),
- крылатых ракет ‒ 1 347,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 392 (+20),
- специальной техники – 724 (+3).
За сутки на фронте произошло около 40 боевых столкновений
Об этом сообщили 4 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Ночью была атакована военно-морская база Новороссийск
В российском Новороссийске, начиная с часу ночи, было две серии взрывов.
В частности, в районе Южной Озереевки, где находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума.
Поступала информация о попадании в так называемый “нефтяной маяк”, через который происходит прием нефти.
В Минобороны РФ заявили об “отражении попытки атаки на военно-морскую базу Новороссийск”.
Российские корабли, совершающие охрану внешнего рейда военно-морской базы, якобы уничтожили из штатного вооружения два морских безэкипажных катера.
Ночью в Крыму раздавались взрывы: что известно
Ночь 4 августа была громкой в пока оккупированном Крыму.
В 01:30 раздавались взрывы в районе Армянска. В военном городке в Джанкое, начиная с трех утра, более получаса ревела сирена.
Чаты Феодосии также “ожили” после трех утра.
Местные друг перед другом писали о взрывах.
По неподтвержденной информации, там произошло попадание в районе нефтебазы.
После четырех утра так называемый советник гауляйтера Крыма Олег Крючков заявил, что в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО.
Все объекты, уверял он, сбиты, а повреждений и пострадавших нет.
В Минобороны РФ добавили, что Крым якобы атаковали 13 беспилотников.
10 БпЛА якобы уничтожила противовоздушная оборона, а еще три “было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы”.
ОГПУ будет расследовать удары РФ по зерновым терминалам как военные преступления
Офис генерального прокурора расследует нападения России на сельскохозяйственную инфраструктуру Украины, которые возобновились в июле, как потенциальные военные преступления.
Об этом изданию Reuters ответили в ОГПУ в четверг, 3 августа.
Обстрелы сельскохозяйственных объектов усилились после того, как 17 июля Россия вышла из зернового соглашения с Украиной в рамках Черноморской зерновой инициативы.
— В общем, с начала полномасштабного вторжения российские войска совершили более 100 атак на зерновую и портовую инфраструктуру Украины, — говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.
Всего украинские власти сейчас рассматривают более 97 тыс. сообщений о вероятных военных преступлениях и выдвинули обвинения против 220 подозреваемых в национальных судах.
— Украина расследует эти действия как потенциальные военные преступления, — ответили Reuters в ОГПУ.
Блинкен о зерновом соглашении: Каждый член ООН должен сказать Москве достаточно
Россия получает сигналы от стран со всего мира о необходимости восстановления зерновой сделки и прекращения шантажа Украины продовольственным кризисом. Потому все страны ООН должны призвать РФ прекратить использовать продовольствие, как оружие.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире ABC.
Блинкен напомнил, что в течение многих лет Украина была одним из крупнейших поставщиков зерна, пшеницы, кукурузы в мир.
В то же время, разрыв зерновой сделки “означает, что страны, которые больше всего нуждаются в продовольствии и которые получали его — более половины этого продовольствия направлялось в развивающиеся страны, — не получают его”.
— От роста цен страдают все. Поэтому весь мир, и особенно страны Африки, смотрят на это и смотрят на Россию, чтобы вернуться к этому соглашению, — добавил он.
При этом госсекретарь США говорит, что есть и “более масштабная картина”. По его словам, в мире сегодня около 260 млн человек испытывают острую нехватку продовольствия.
— А это приводит к тому, что отсутствие продовольственной безопасности провоцирует новые войны, вынужденную миграцию, тормозит экономический рост, физический рост. И в то же время у нас есть такие страны, как Россия, которые используют продовольствие в качестве оружия войны, — сказал Блинкен.
Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что Вашингтон надеется на восстановление зерновой сделки.
Россия атаковала медучреждение и ТЦ в Херсоне — ОВА
Вечерние атаки России по Херсону попали по торговому центру и медучреждению.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
— Российская армия продолжает терроризировать Херсон. Сегодня весь день оккупанты бьют по центру города. Под огнем жилые кварталы, социальная инфраструктура. И вот снова очередной обстрел. Попали в торговый центр, а также — медучреждение, — сообщил он.
По предварительным данным главы ОВА, обошлось без пострадавших.