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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ скинула дві авіабомби на Одрадокам’янку

Швидка допомога

Близько десятої ранку російська авіація завдала удару по Одрадокам’янці Херсонської області.

На це село на Півдні України окупанти скинули дві керовані авіабомби.

Ворожим обстрілом пошкоджено щонайменше п’ять житлових будинків.

Поранення дістав 50-річний чоловік, зазначають у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, що 4 серпня російські війська повторно обстріляли Херсонську міську клінічну лікарню ім. Є.Є. Карабелеша, де у вівторок російські ракети вбили молодого отоларинголога та поранили медсестру.

Цього разу окупанти влучили у внутрішній двір.

Постраждала будівля моргу. У приймальному відділенні вибито вікна та двері.

На момент атаки працівники та пацієнти були в укритті. Тож, за попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 527-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: МОЗ

авіація РФ, Бомба, Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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