В Киеве задержали начальника одного из ТЦК, который помогал переправлять мужчин за границу

Государственное бюро расследований сообщило о задержании начальника киевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В пресс-службе ГБР сообщили, что он был одним из участников схемы переправки мужчин призывного возраста за границу.

— Он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, которого Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста 3 августа 2023 года, — сообщила пресс-служба.

Разоблаченная правоохранителями схема предусматривала оформление пакета фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе. Такой “набор документов” они оценили в $10 тыс.

Работниками ГБР было задокументировано получение сообщниками средств от нескольких военнообязанных.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Источник : ГБР

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