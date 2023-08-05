У Києві затримали начальника одного з ТЦК, який допомагав переправляти чоловіків за кордон

Державне бюро розслідувань повідомило про затримання начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У пресслужбі ДБР повідомили, що він був одним із учасників схеми переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

– Він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого Бюро викрило на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку 3 серпня 2023 року, – повідомила пресслужба.

Викрита правоохоронцями схема передбачала оформлення пакету фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Такий “набір документів” вони оцінили у $10 тис.

Працівниками ДБР було задокументовано отримання спільниками коштів від декількох військовозобов’язаних.

Зловмисникам повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Джерело : ДБР

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