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Украина
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Цена “услуги” 10 тыс. долларов. В Киеве задержали чиновника, который за деньги помогал мужчинам выехать за границу

Цена “услуги” 10 тыс. долларов. В Киеве задержали чиновника, который за деньги помогал мужчинам выехать за границу
Фото: Офис генпрокурора

Начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника отдела в КМВА, за деньги помогал мужчинам выехать из Украины.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, чиновник организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. За 10 тыс. долларов США участники схемы оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе.

Правоохранители задокументировали несколько случаев выдачи фиктивных документов.

— Организатор схемы задержан во время передачи документов, которые предоставляют право выезда из Украины трем лицам. За их изготовление он получил 30 тыс. долларов США, — говорится в сообщении.

В ходе обысков у чиновника изъято более 48 тыс. долларов США и 5 тыс. евро.

Цена “услуги” 10 тыс. долларов. В Киеве задержали чиновника, который за деньги помогал мужчинам выехать за границу
Офіс генпрокурора
Цена “услуги” 10 тыс. долларов. В Киеве задержали чиновника, который за деньги помогал мужчинам выехать за границу
Офіс генпрокурора
Цена “услуги” 10 тыс. долларов. В Киеве задержали чиновника, который за деньги помогал мужчинам выехать за границу
Офіс генпрокурора
Цена “услуги” 10 тыс. долларов. В Киеве задержали чиновника, который за деньги помогал мужчинам выехать за границу
Офіс генпрокурора
Цена “услуги” 10 тыс. долларов. В Киеве задержали чиновника, который за деньги помогал мужчинам выехать за границу
Цена “услуги” 10 тыс. долларов. В Киеве задержали чиновника, который за деньги помогал мужчинам выехать за границу
Цена “услуги” 10 тыс. долларов. В Киеве задержали чиновника, который за деньги помогал мужчинам выехать за границу
Цена “услуги” 10 тыс. долларов. В Киеве задержали чиновника, который за деньги помогал мужчинам выехать за границу

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении задержанному и избрании ему меры пресечения. Кроме того, проверяется причастность к совершению преступления должностных лиц одного из киевских военкоматов, а также других лиц.

Ранее СБУ в Одессе задержала юрисконсульта запрещенной партии Шария. Он сотрудничал с военной разведкой РФ и корректировал воздушные удары по городу.

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Источник: Офис генпрокурора
ГБР, КГГА, Офис генпрокурора, Взятка
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