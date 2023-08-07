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ГБР объявило подозрение военкому с Полтавщины, который избил подчиненного до потери сознания

ГБР объявило подозрение военкому с Полтавщины, который избил подчиненного до потери сознания
Фото: ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении начальнику одного из районных отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки на Полтавщине.

Сообщается, что он совместно с двумя военными избил до потери сознания подчиненного.

Установлено, что подозреваемый имел личную неприязнь к потерпевшему из-за того, что тот открыто говорил о различных конфликтных ситуациях в коллективе. Таким образом военком решил провести “воспитательную работу”.

Совместно с главным сержантом и солдатом, непосредственным руководителем которых был потерпевший, они подъехали на двух авто около полуночи к дому потерпевшего и вызвали его на разговор.

Когда он вышел из дома, они его окружили и после словесной перепалки начали избивать. Большинство ударов было нанесено по туловищу и голове. Потерпевшего били даже тогда, когда он лежал на земле.

От численности нанесенных ударов потерпевший потерял сознание на некоторое время и едва смог дойти до квартиры. Скорую ему вызвали соседи.

В больнице ему диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, убойную рваную рану головы и надорванное ухо.

Руководителю районного ТЦК, а также еще одному участнику избиения сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и угрозе или насилии в отношении начальника (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 405).

Сейчас решается вопрос о подозрении третьему участнику избиения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

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Источник: ГБР
ГБР, Полтавская область
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