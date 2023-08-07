ДБР оголосило підозру військкому з Полтавщини, який побив підлеглого до втрати свідомості

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині.

Повідомляється, що він спільно з двома військовими побив до втрати свідомості підлеглого.

Встановлено, що підозрюваний мав особисту неприязнь до потерпілого через те, що той відкрито говорив про різні конфліктні ситуації у колективі. Таким чином воєнком вирішив провести “виховну роботу”.

Спільно з головним сержантом та солдатом, безпосереднім керівником яких був потерпілий, вони під’їхали на двох авто близько опівночі до будинку потерпілого та викликали його на розмову.

Коли він вийшов з будинку, вони його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів було завдано по тулубу та голові. Потерпілого били навіть тоді, коли він лежав на землі.

Від чисельності завданих ударів потерпілий втратив свідомість на деякий час і ледве зміг дійти до квартири. Швидку йому викликали сусіди.

У лікарні йому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.

Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 405).

Нині вирішується питання про підозру третьому учаснику побиття. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років.

Джерело : ДБР

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