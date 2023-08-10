10 дней боролась за жизнь: умерла 16-летняя Влада, которая попала под обстрел в Херсоне

В больнице ушла из жизни 16-летняя Влада Веремеенко, которая вместе с бабушкой попала под российский обстрел в Херсоне 31 июля.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, тогда девушка получила многочисленные ранения. В течение 10 дней медики боролись за ее жизнь.

— Россия оборвала жизнь юной херсонки. В больнице остановилось сердце 16-летней Влады Веремеенко. 31 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Под огонь врага тогда попала и Влада с бабушкой, — говорится в сообщении.

Медики пытались в течение 10 дней спасти несовершеннолетнюю Владу, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Девочка умерла в больнице.

— Искренние соболезнования семье. Вся Херсонская область в скорби вместе с вами. Еще один ангел теперь на небе… Светлая память, — отмечают в ОВА.

Фото: Херсонская ОВА

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