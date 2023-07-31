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Юлия Захарченко, редактор ленты

Четверо погибших, 17 раненых: Херсон весь день под обстрелами из РСЗО

Четверо погибших, 17 раненых: Херсон весь день под обстрелами из РСЗО

Российская армия обстреливает Херсон. Враг наносит удары по жилым кварталам — больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть.

По состоянию на сейчас, известно о четырех погибших и 17 раненых. Самой молодой травмированной — всего 16 лет. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Об этом сообщают руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и Херсонская областная военная администрация.

С самого утра российская армия беспощадно обстреливает Херсонскую область, сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.

По его словам, один погибший и шестеро травмированных — это работники коммунального предприятия, еще пятеро — волонтеры. Они попали под огонь врага, когда помогали херсонцам с ликвидацией последствий обстрелов и подтопления.

Прокудин отметил, что интенсивность обстрелов связана с ротацией российских военных на левобережье Херсонской области. По его словам, Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили воины ВСУ.

Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы выбить российскую нечисть с нашей земли, подчеркнул Прокудин.

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Четверо погибших, 17 раненых: Херсон весь день под обстрелами из РСЗО

Фото: Херсонская ОВА

Война в Украине, Новости Херсона, Україна-Росія, Херсон, Херсонская область
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