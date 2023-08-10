10 днів боролася за життя: померла 16-річна Влада, яка потрапила під обстріл у Херсоні

У лікарні пішла з життя 16-річна Влада Веремеєнко, яка разом з бабусею потрапила під російський обстріл у Херсоні 31 липня.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, тоді дівчина дістала численні поранення. Протягом 10 днів медики боролися за її життя.

– Росія обірвала життя юної херсонки. У лікарні зупинилося серце 16-річної Влади Веремеєнко. 31 липня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Під вогонь ворога тоді потрапила й Влада з бабусею, – йдеться у повідомленні.

Медики намагалися протягом 10 днів врятувати неповнолітню Владу, проте травми виявилися занадто тяжкими. Дівчинка померла у лікарні.

– Щирі співчуття родині. Вся Херсонщина в скорботі разом з вами. Ще один янгол тепер на небі… Світла пам’ять, – зазначають в ОВА.

Фото: Херсонська ОВА

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