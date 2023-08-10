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Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Работает пожарный поезд: вражеские дроны разрушили нефтебазу в Ровенской области

Работает пожарный поезд: вражеские дроны разрушили нефтебазу в Ровенской области

Ночью 10 августа Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками.

Вражеские дроны разрушили нефтебазу в Дубенском районе.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Коваль.

Жертв, говорит глава области, нет.

В настоящее время на месте происшествия работают 45 спасателей, привлечены 14 единиц техники и пожарный поезд.

Работают также следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

Химический и радиационный фон в области после обстрела в норме.

Людей эвакуировать не будут.

Безпілотники, Дрони, Ровенская область
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