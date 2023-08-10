Работает пожарный поезд: вражеские дроны разрушили нефтебазу в Ровенской области
Ночью 10 августа Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками.
Вражеские дроны разрушили нефтебазу в Дубенском районе.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Коваль.
Жертв, говорит глава области, нет.
В настоящее время на месте происшествия работают 45 спасателей, привлечены 14 единиц техники и пожарный поезд.
Работают также следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.
Химический и радиационный фон в области после обстрела в норме.
Людей эвакуировать не будут.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский